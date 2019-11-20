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酒醉搭車下錯地方 三峽醉男腦羞大鬧國華路

2019-11-20 16:05聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

30歲翁姓男子昨晚與友人喝完酒，搭乘計程車返回新北市鶯歌區國中街的住處，疑似因酒醉表達不清楚，讓計程車司機將翁男載往國華街，翁男下車後，察覺到下錯地點，便在國華街大聲咆哮，到當地住戶見狀隨即報警，警方到場後翁男仍不聽規勸，警方只好將翁男上銬帶回派出所保護管束。

翁男子昨晚與友人喝完酒，搭乘計程車想返回鶯歌區國中街的住處，計程車司機誤聽成國華路，因此將翁男載往離國中街約2公里外的國華路，翁男與女姓友人下車後，發現下錯地方，於是翁男在國華路上不斷大聲咆哮，由於當時是清晨4點，打擾到附近住戶，只好報警處理。

警方到場後，先規勸翁男，但翁男並未停消，反而更大聲咆哮，甚至作勢要朝警員動手，警員只好朝翁男噴灑辣椒水制止，並上銬帶回派出所保護管束，過程中翁男仍不停亂吼亂叫，直到2個小時後，聯絡翁男母親至派出所將他帶回，事件才因此落幕。

30歲翁姓男子昨晚與友人喝完酒，因搭車下錯地點，在國華街大聲咆哮，警員到場規勸無...
30歲翁姓男子昨晚與友人喝完酒，因搭車下錯地點，在國華街大聲咆哮，警員到場規勸無效，只好將翁男帶回派出所保護管束。記者陳弘逸翻攝
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