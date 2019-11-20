鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3
2019-11-20 15:58
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
高雄市鳳山區今天上午傳出母女命案，陳姓婦人和17歲女兒兩人頸部有刀傷，今天校方聯絡父親女學生已兩天未到校，父親趕回家中才驚覺憾事。校方非常低調，指女學生在校表現良好，與同學相處融洽，沒有輔導紀錄，課業成績在學校排名前三，消息傳來，師生都不敢置信。
今天清晨，李姓男子還和同事一起上搭高鐵台北，後來接到女兒的老師通知，指女兒已經2天沒到校，他驚覺有異，才趕緊再搭高鐵趕回高雄家中。見女兒房門仍然反鎖，也無回應，鎖匠開不了鎖，最後破門而入，妻女已氣絕多時。
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校方指出，導師今早7點多看女學生仍未到校，打電話給母親和家中，都沒人接電話，又趕緊連絡父親。女學生已經高三，在校一切都很正常，是很乖巧的學生，也沒有任何輔導紀錄，學習表現也很好，校排在全校前三。
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