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高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36聯合報 記者邱奕能林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區今天上午傳出母女命案，陳姓女子和未成年的女兒2人頸部有刀傷，倒在床上，床鋪、地上全是血，已經死亡多時，陳夫李姓男子已2天未見妻女。因女兒已2天沒上學，今天上午學校通知陳夫李姓男子，李趕回家破門，才發現妻女已經死亡。

據了解，陳姓女子（47歲）11月17日與丈夫李姓男子為了家計問題吵架，陳女便到念高中的17歲女兒臥房，與丈夫分房。

11月18日晚間，李姓男子還曾看到妻子，但沒見到女兒，他以為妻子和以前一樣，一和他吵架便不理他，直到他上班後才會出門。昨天及今天上午，李姓男子不見妻女，敲女兒的房門又沒回應，以為是和以前一樣，妻子都在他上班後，才出房門，便不以為意。今天清晨，李姓男子還和同事一起上搭高鐵台北，後來接到女兒的老師通知他，女兒已經2天沒到校，他驚覺有異，才趕緊再搭高鐵回高雄趕回家。

李姓男子一回到家，發覺女兒的房門仍然反鎖，找鎖匠前來開鎖，但開不了鎖，他才破門進入房內，發現妻女2人躺在床上，床鋪和地上都是血，趕緊報警。

警、消據報趕到李家，發現陳女和女兒頸部有刀傷，已經死亡多時，立刻封鎖現場，勘查房間，發現床邊有把水果刀，另有1把空氣槍，懷疑19日母女倆就已經死亡。全案仍由檢警調查中。

高雄鳳山今天傳出母女命案。記者林保光／翻攝
高雄鳳山今天傳出母女命案。記者林保光／翻攝
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高鐵命案

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