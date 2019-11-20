高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

高雄市鳳山區今天上午傳出母女命案，陳姓女子和未成年的女兒2人頸部有刀傷，倒在床上，床鋪、地上全是血，已經死亡多時，陳夫李姓男子已2天未見妻女。因女兒已2天沒上學，今天上午學校通知陳夫李姓男子，李趕回家破門，才發現妻女已經死亡。

據了解，陳姓女子（47歲）11月17日與丈夫李姓男子為了家計問題吵架，陳女便到念高中的17歲女兒臥房，與丈夫分房。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

11月18日晚間，李姓男子還曾看到妻子，但沒見到女兒，他以為妻子和以前一樣，一和他吵架便不理他，直到他上班後才會出門。昨天及今天上午，李姓男子不見妻女，敲女兒的房門又沒回應，以為是和以前一樣，妻子都在他上班後，才出房門，便不以為意。今天清晨，李姓男子還和同事一起上搭高鐵台北，後來接到女兒的老師通知他，女兒已經2天沒到校，他驚覺有異，才趕緊再搭高鐵回高雄趕回家。

李姓男子一回到家，發覺女兒的房門仍然反鎖，找鎖匠前來開鎖，但開不了鎖，他才破門進入房內，發現妻女2人躺在床上，床鋪和地上都是血，趕緊報警。