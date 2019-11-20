心愛的鋼彈不見了 男僑生廁所丟模型急找警協助

2019-11-20 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



在台中市就讀科大的印尼籍陳姓僑生10日晚間欲搭乘客運返校時，發現好不容易買到的鋼彈模型疑似遺留在台中轉運站的廁所內，警方接獲通報後，協助調閱監視器，並詢問現場保全，才知保全巡邏時發現，擔心被人拿走，因此先代為保管，陳看到心愛的鋼彈模型失而復得，不斷向警方道謝，直呼「台灣警察真的很棒」。

台中市第三警分局東區分駐所表示，警員賴維國、張欽裕10日晚間8時許巡邏時獲報，有人在台中轉運站內遺失物品，前往協助發現印尼籍的陳姓僑生在台中轉運站內遺失一盒好不容易買到的鋼彈模型，陳稱當晚搭乘客運返回台中，上廁所時不慎將好不容易買到的鋼彈模型遺落在小便斗上的平台，等他想到再次返回廁所內尋找，卻已不見模型蹤影。

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警方表示，陳的中文不甚流利，但言談之中不斷透露，遺失的是他心愛的鋼彈模型，加上模型價格對學生而言實屬昂貴，才會著急的報警尋求協助。

警方協助調閱監視器，也詢問現場保全是否有人拾獲類似物品，沒想到，警方詢問的該名保全，不久前就在廁所內拾獲1盒鋼彈模型。