親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

心愛的鋼彈不見了 男僑生廁所丟模型急找警協助

2019-11-20 15:32聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

在台中市就讀科大的印尼籍陳姓僑生10日晚間欲搭乘客運返校時，發現好不容易買到的鋼彈模型疑似遺留在台中轉運站的廁所內，警方接獲通報後，協助調閱監視器，並詢問現場保全，才知保全巡邏時發現，擔心被人拿走，因此先代為保管，陳看到心愛的鋼彈模型失而復得，不斷向警方道謝，直呼「台灣警察真的很棒」。

台中市第三警分局東區分駐所表示，警員賴維國、張欽裕10日晚間8時許巡邏時獲報，有人在台中轉運站內遺失物品，前往協助發現印尼籍的陳姓僑生在台中轉運站內遺失一盒好不容易買到的鋼彈模型，陳稱當晚搭乘客運返回台中，上廁所時不慎將好不容易買到的鋼彈模型遺落在小便斗上的平台，等他想到再次返回廁所內尋找，卻已不見模型蹤影。

警方表示，陳的中文不甚流利，但言談之中不斷透露，遺失的是他心愛的鋼彈模型，加上模型價格對學生而言實屬昂貴，才會著急的報警尋求協助。

警方協助調閱監視器，也詢問現場保全是否有人拾獲類似物品，沒想到，警方詢問的該名保全，不久前就在廁所內拾獲1盒鋼彈模型。

警方表示，原來轉運站廁所內沒有監視器，為旅客安全，保全人員都會不定時巡視廁所，該名保全先前巡視時發現陳遺留的鋼彈模型，擔心被他人拿走，便先代為保管等候失主。陳看到自己失而復得的鋼彈模型，開心地不斷向警方道謝，大呼「台灣警察真的很棒」。

印尼籍陳姓僑生在台中市讀科大，他在10日晚間在廁所內遺失一盒鋼彈模型，幸好警方提...
印尼籍陳姓僑生在台中市讀科大，他在10日晚間在廁所內遺失一盒鋼彈模型，幸好警方提供協助，助他找回。圖／台中市第三警分局提供
分享

保全警察

相關新聞

那對男女消失眼前…深山熬10天 宋瑞雄自曝遇「神蹟」

2019-11-20 16:45

竹縣尖石傳山坡地非法開挖 警查扣2挖土機

2019-11-20 16:39

酒醉搭車下錯地方 三峽醉男腦羞大鬧國華路

2019-11-20 16:05

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58

25歲失明 視障按摩師辛苦打長文：想為大家點亮一盞燈

2019-11-20 15:43

影／小貨車綠燈左轉未注意 七旬老翁遭撞倒地幸無大礙

2019-11-20 14:32

恍神闖紅燈 她把別輛車撞進超商

2019-11-20 14:26

舊管漏油汙染吉安溪 軍方控制範圍搶救

2019-11-20 14:20

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

檢察總長找網紅歌手 拍短片唱宣導歌反賄選

2019-11-20 13:10

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

疑撿拾掉落皮夾 老翁蹲斑馬線遭小貨車撞死

2019-11-20 12:51

U值媒／從韓國輸找出未來改變方向

2019-11-20 12:48

登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯

2019-11-20 12:41

U值媒／美食外送員，何時變得如此搶手？

2019-11-20 12:38

保齡球國手遭撞被迫截肢 女運將「不敢再開計程車」

2019-11-20 12:23

影／詐騙集團出怪招！ 車手穿高衩裙男扮女裝「偽娘」

2019-11-20 11:51

半夜車子拋錨在石門偏鄉擋道 警趕至送電救車解圍

2019-11-20 11:49

高雄總圖女子講話太吵 男老師竟當學生面怒奪手機

2019-11-20 11:46

有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25

新北林意騰才學急救 馬上救回同事性命獲表揚

2019-11-20 11:24

賓士男酒駕睡路中警破窗叫醒 他問：我的車怎變這樣？

2019-11-20 10:58

阿嬤拿塑膠桶裝水燒開水釀災 消防隊提醒注意長者用火安全

2019-11-20 10:52

影／休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光 駕駛也嚇傻

2019-11-20 09:53

急著送餐不相讓？ 台中兩熊貓外送員互撞受傷送醫

2019-11-20 09:03

驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商

2019-11-20 04:01

保齡球國手車禍截肢 肇事者痛哭

2019-11-19 23:56

影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬

2019-11-19 21:40

鐵板燒打工少年販毒 中檢「過五關」斬上手

2019-11-19 21:17

老翁療養院掙脫束帶後跌倒死亡 肇因尚待釐清

2019-11-19 20:47

台南市安南區民宅火災 警帶回陳姓男子調查

2019-11-19 20:11

遭撞截肢保齡球國手文化大學畢業 「他最拿手飛碟球」

2019-11-19 18:35

台中3歲死者臉部有燒燙傷 邱男說以吹風機為子保暖

2019-11-19 17:34

為買豆漿溜出門卻回不去 永和警及時發現助翁返家

2019-11-19 17:18

影／疑遭虐死男童遺體移台中市殯儀館 母全程不發一語

2019-11-19 17:02

影／台中市今年酒駕造成265人傷亡 比去年同期少三成

2019-11-19 16:55

馬尾妹手機丟小黃猛打沒響 警調監視器急追回開靜音啦

2019-11-19 16:39

台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28
看更多

熱門文章

驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商

2019-11-20 04:01

她被濟公提點北上還20年前願 見菩薩大哭還抽到上上籤

2019-11-19 22:00

高雄鳳山驚傳母女命案 兩人頸部疑有刀傷

2019-11-20 13:43

公公、乾媽賄選請吃免費燒肉 她順利保住基隆議員資格

2019-11-19 20:20

今天風真透 苗警教風大安全騎車技巧

2019-11-19 17:10

影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬

2019-11-19 21:40

有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25

妻為生活兼職跑外送 遭夫嫌「一個晚上才跑幾百元」

2019-11-19 19:01

熊貓外送撞上賓利遭求償700萬？ 外送員出面澄清

2019-11-20 11:29

高雄鳳山母女封喉命案 夫妻倆已2天沒見面

2019-11-20 15:36

梅干爌肉不要肉？訂外送奧客再提奇葩要求 網猜：同一人！

2019-11-20 10:35

妙齡女開車吸笑氣 才起步就撞前車遭公共危險起訴

2019-11-20 08:25

影／休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光 駕駛也嚇傻

2019-11-20 09:53

攜黃金出境被罰 香港女律師來台「鬥法」

2019-11-19 23:59

留置室鐵籠沒拴緊 通緝犯偽裝外送員大喇喇走出警分局

2019-11-20 10:06

按摩師「指侵」辯通任督二脈？法官：人家是用「手掌」

2019-11-19 19:16

播「大奶姐姐回奶了」廣告罰20萬 三立打官司輸了

2019-11-20 11:43

國中生猥褻女同學被拍到 父母硬掰：影片造假

2019-11-19 17:34

保齡球國手車禍截肢 肇事者痛哭

2019-11-19 23:56

登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯

2019-11-20 12:41

民進黨籍屏議員黃建溢當選無效確定 「落選頭」將遞補

2019-11-20 15:51

男模驚傳自拍裸照網愛 慘遭男網友截圖恐嚇

2019-11-19 17:33

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

賓士男酒駕睡路中警破窗叫醒 他問：我的車怎變這樣？

2019-11-20 10:58

歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天

2019-11-20 13:38

外送員找錯錢慘賠400元 客戶一個動作讓他感動哭

2019-11-20 14:25

好心留宿前男友幫「省房錢」 她慘遭硬上、急割腕自清

2019-11-20 12:36

韓國瑜花蓮競總出現黑衣人 疑涉槍毒案遭警方逮捕

2019-11-20 11:49

3歲兒頭骨凹陷 父辯吹風機燙的

2019-11-19 23:51

急著送餐不相讓？ 台中兩熊貓外送員互撞受傷送醫

2019-11-20 09:03

遭撞截肢保齡球國手文化大學畢業 「他最拿手飛碟球」

2019-11-19 18:35

她家蟑螂屋連3次黏到蛇嚇傻 網驚嘆「誤殺保育類」

2019-11-20 14:37

保齡球國手遭撞被迫截肢 女運將「不敢再開計程車」

2019-11-20 12:23

高雄警員屏東拒酒測 低聲道「自己人」照吞罰單

2019-11-20 15:22

很淡定！愛車遭撞被夾擊 她站路邊吃冰：肚子餓啊

2019-11-20 15:11

「我要解釋為什麼硬要上床」 男子外遇LINE露餡妻提告

2019-11-20 11:09

檢察長漏報妻子千萬債務被裁罰 提訴訟抗罰輸了

2019-11-20 11:23

3歲童新舊傷口多 漸進式9月返家 2月後…丟小命

2019-11-20 00:07

拂曉出擊抓崁仔頂亂丟保麗龍 逮3人最高罰6千

2019-11-20 13:09

鳳山命案母女陳屍家中 高中女兒在校乖課業全校前3

2019-11-20 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top