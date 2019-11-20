為女結仇又有宿怨 男糾眾砍傷2人 法院裁定羈押3嫌

2019-11-20 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市蘇姓男子帶人涉嫌押走有宿怨的劉姓男子及同行楊姓友人，帶到郊區宮廟外毆打、凌虐，後來將兩人砍成重傷。警方獲報將蘇等8名嫌犯逮捕，依殺人未遂等罪嫌送辦。檢方偵訊後，昨以涉犯重罪及有串證之虞，聲押蘇等3名主嫌獲准。

據了解，蘇男18日凌晨在基隆市區一家酒店外看見劉男，兩人過去曾發生多次糾紛，也曾為女子爭風吃醋。蘇找來多名友人持刀將劉及其楊姓友人強押上車，帶往七堵郊區一處宮廟外毆打凌虐。

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蘇等人接著開車載劉、楊到七堵郵局時，遇到劉的友人來救援，雙方大打出手。過程中楊的脖子被砍一道長5公分的傷口，劉全身也有多處傷痕。一陣大亂鬥，蘇又將劉押回宮廟外。楊因刀傷嚴重，躺在七堵郵局外，由消防局救護車送醫。