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影／小貨車綠燈左轉未注意 碰！七旬老翁撞倒在地

2019-11-20 14:32聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市梁男駕駛小貨車行經大墩十街左轉向上路方向，未注意鄭姓老翁穿越斑馬線，貨車車頭迎面撞倒老翁，梁男驚慌下車察看老翁傷勢並報警。警方調查，梁姓駕駛沒有酒駕，當時號誌為綠燈，鄭男手腳多處擦挫傷，送醫後無礙。

這起車禍發生在昨天早上10點多，小貨車梁姓駕駛(55歲)行經西區向上路與大昌街口，綠燈從大墩十街左轉向上路方向行駛，轉彎時不慎撞倒穿越斑馬線的73歲鄭姓老翁。

監視器拍下，小貨車左轉時疑似未發現斑馬線上有行人步行，貨車左側車頭正面撞擊老翁，鄭戴在頭頂上的帽子噴飛，當場倒地，梁姓貨車司機趕緊停車下車查看。

台中市警局第一分局第一交通分隊指出，梁姓駕駛沒有酒駕，當時號誌為綠燈，鄭姓男子手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無礙。進一步車禍原因，尚待車禍鑑定小組釐清。

台中市梁男駕駛小貨車行經大墩十街左轉向上路方向，未注意鄭姓老翁穿越斑馬線，貨車車...
台中市梁男駕駛小貨車行經大墩十街左轉向上路方向，未注意鄭姓老翁穿越斑馬線，貨車車頭迎面撞倒老翁，所幸老翁手腳擦挫傷，送醫後無礙。圖／民眾提供
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台中市梁男駕駛小貨車行經大墩十街左轉向上路方向，未注意鄭姓老翁穿越斑馬線，貨車車...
台中市梁男駕駛小貨車行經大墩十街左轉向上路方向，未注意鄭姓老翁穿越斑馬線，貨車車頭迎面撞倒老翁，所幸老翁手腳擦挫傷，送醫後無礙。圖／民眾提供
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老翁車禍酒駕

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