影／小貨車綠燈左轉未注意 碰！七旬老翁撞倒在地
2019-11-20 14:32
聯合報 記者林佩均
／台中即時報導
台中市梁男駕駛小貨車行經大墩十街左轉向上路方向，未注意鄭姓老翁穿越斑馬線，貨車車頭迎面撞倒老翁，梁男驚慌下車察看老翁傷勢並報警。警方調查，梁姓駕駛沒有酒駕，當時號誌為綠燈，鄭男手腳多處擦挫傷，送醫後無礙。
這起車禍發生在昨天早上10點多，小貨車梁姓駕駛(55歲)行經西區向上路與大昌街口，綠燈從大墩十街左轉向上路方向行駛，轉彎時不慎撞倒穿越斑馬線的73歲鄭姓老翁。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
監視器拍下，小貨車左轉時疑似未發現斑馬線上有行人步行，貨車左側車頭正面撞擊老翁，鄭戴在頭頂上的帽子噴飛，當場倒地，梁姓貨車司機趕緊停車下車查看。
台中市警局第一分局第一交通分隊指出，梁姓駕駛沒有酒駕，當時號誌為綠燈，鄭姓男子手腳多處擦挫傷，所幸送醫後無礙。進一步車禍原因，尚待車禍鑑定小組釐清。
留言