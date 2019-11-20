舊管漏油汙染吉安溪 軍方控制範圍搶救
2019-11-20 14:20
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉靠近海邊的榮光村充滿濃濃汽油味，經查是軍方的輸油管閘閥墊圈老舊，導致油滲漏流到吉安溪裡，軍方緊急出動90多人次兵力到現場搶救，用兩道攔油網攔截，目前已控制範圍，避免汙染環境，航油漏出也不影響演習。
陸軍第二地區支援指揮部上校劉政谷表示，軍方主動發現輸油管有滲漏現象，第一時間已關閉管線修復，立即放置攔油網、吸油棉、空壓機及油水分離槽等設備，中油也支援油罐車，控制防治汙染產生。目前已出動90餘人次兵力打撈，估計有7千多加侖漏油，現已完全控制漏油範圍，只在吉安溪下游處。
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劉政谷說，初步調查應是輸油管閘閥線圈老舊，才會造成滲漏，這些漏出的航油不影響演習，目標今天晚上就全面清除油汙。
張姓民眾說，昨天中午就有聞到汽油味，到了下午味道很重，現在還是有汽油味，大家都覺得這樣很困擾，油罐車也影響交通進出；平常居民都在吉安溪捕魚、釣魚，近期內應該沒人敢再去抓魚來吃。
由於吉安溪裡有不少魚蝦，軍方的漏油是否會造成環境生態汙染，環保局將會派人前往做水質鑑定。
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