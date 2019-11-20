25歲失明 視障按摩師辛苦打長文：想為大家點亮一盞燈

2019-11-20 15:43 聯合新聞網 綜合報導



視障按摩師25歲就失明，但他卻更積極的向上邁進，也分享自身經驗表示，「我現在已經開啟了一盞燈，希望這展燈可以幫更多人找到自己的開關。」示意圖／Ingimage 分享 facebook

「我現在已經開啟了一盞燈，希望這盞燈可以幫更多人找到自己的開關。」一名視障按摩師分享，因為家族遺傳疾病，使得他25歲時就失明，但他卻沒有因此放棄，而是更積極的向上邁進。他的經歷讓許多網友感動的表示，「你的正向樂觀就像燈塔照亮正在迷航的人」。

一名視障按摩師今（20）在PTT發文表示，大學畢業前的他像一般人一樣，能夠在球場上揮灑汗水、可以在電腦前玩線上遊戲、更可以到餐廳打工，而畢業後原PO準備踏入職場，但這時他眼睛的疾病卻復發了，畢業後的兩年他幾乎都在跟眼睛的疾病搏鬥，雖然到最後還是看不見了，但他知道他的人生需要找另一條路重新開始。原PO表示，他的家族有青光眼的遺傳疾病，而他就是被遺傳到的其中之一，加上他又額外有圓錐角膜的疾病，使得原PO的視力在25歲時就退化到看不見了。

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在完全看不到前，原PO常常想著，「我就要看不見了，接下來我要做什麼呢？」突然他想到了視障按摩，剛好當時勞工局的按摩班就要開課了，於是他在這年開啟了按摩生涯。

原PO表示，在這一年裡他努力的求學、不斷地練習，他知道按摩這塊是很競爭的，他不想要輸給任何人，但是想要成功，沒有一步登天的道理，所以他每天到教室不斷地做按摩的基礎練習。

這一年來，手指頭的疼痛、手臂的酸痛、肩膀的緊繃，原PO全都體驗過，而在一年後考過了丙級按摩證照，但他沒有因此而停止學習，因為按摩證照還有乙級的課程可以向上邁進，於是他不停地精進自己，對穴道的掌握、解剖學的相關知識，一直到現在還是不斷地努力學習，他更努力地把乙級證照考過了，原PO表示，很開心自己可以達成這個目標。

原PO提到，踏入了職場後，客人的數量不斷累積，薪水也逐漸的提升，他的經濟狀況也越來越穩定，雖然他的眼睛看不見，但還是很積極面對人生。他本來只領取政府補助的親戚們，看到了他的成功，目前也有兩個人踏入了學習按摩的行列，他們本來是不看好按摩這塊行業，但這個轉變，不只讓他們的家人可以減輕經濟的壓力，也降低社會上的負擔。

原PO表示，他了解到把自己做好，就可以讓身邊的人看見希望，他希望可以藉著這個力量，把心裡頭的這盞燈傳出去。他也說，雖然不知道可以幫到誰，但希望這篇文章幫助到的不只有看不見的人，不管大家是因為什麼進了這片黑暗，他希望這盞燈可以幫大家找到開關，把它點亮。

文章一出後許多網友感動的表示，「半夜看到差點哭出來，我會記得這篇的」、「社會需要多一點光」、「感謝您分享如此正向的大能量」，也有網友好奇視障的原PO怎麼打出這篇文章，他解釋自己使用語音輸入法，一個字、一個字慢慢打，再慢慢校正，也提到這篇文章花了很多時間才編輯好。