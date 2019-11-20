歷劫歸來！宋瑞雄登山迷路 靠念心經撐過這10天
2019-11-20 13:38
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
台塑重工公司機械廠機工鉆床班員宋瑞雄，獨自到屏東笠頂山爬山後失聯，搜救人員獲報展開救援，進入第10天，今天上午在七佳溪河床尋獲宋瑞雄，平安歸來。宋說這10天他靠著喝水、花草補充體力，念心經安穩心神，他紅著眼眶感謝救難人員協助，直呼不敢再挑戰了。
宋瑞雄回想，這10天靠著念佛號和心經，以安穩心神，由於山上氣溫寒冷，身上僅帶一件外套，深怕失溫晚上幾乎不敢睡。他說，因為看過Discovery頻道，有教遇上山難，若溯溪而下就能有獲救機會，因此沿著七佳溪走，遇上一名春日鄉當地居民林姓男子協助，把自己帶回來。
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宋瑞雄說，上山時只有帶一天份的口糧和飲水，沒想到在回程路上迷失方向，這10天在山上一直找水喝，血糖低就靠花草糖分補充體力。
他說，大概在第3天時，有遠遠看見救援人員的身影，但山林茂密沒被注意到，印象中等了4天，決定溯溪而下，途中雖有被岩石割傷手腳，眼睛被芒草刺到，但現在已無大礙。
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