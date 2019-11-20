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疑撿拾掉落皮夾 老翁蹲斑馬線遭小貨車撞死

2019-11-20 12:51聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市龐姓老翁昨下午行走在民族路斑馬線上，疑似蹲下撿拾掉落皮夾，遭綠燈左轉的小貨...
台中市龐姓老翁昨下午行走在民族路斑馬線上，疑似蹲下撿拾掉落皮夾，遭綠燈左轉的小貨車撞擊，龐現場意識不清，送醫救治仍傷重不治。圖／翻攝自GOOGLE地圖
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台中市龐姓老翁昨下午走在民族路斑馬線上，疑似蹲下撿拾掉落皮夾，遭綠燈左轉的小貨車撞擊，龐現場意識不清，送醫救治仍傷重不治。警方調查，小貨車洪姓駕駛沒有酒駕，並稱綠燈左轉時沒有看到蹲在斑馬線上的行人；龐男家屬從外縣市趕來，尚未製作筆錄，進一步肇事原因有待釐清。

台中市昨天下午3點多發生一起死亡車禍，65歲龐姓老翁行走在中區民族路斑馬線上，疑似蹲下撿拾皮夾，遭綠燈從民權路往綠川西街方向左轉民族路的小貨車撞上，龐傷重倒地。

救護人員到場，初步檢視斑馬線上有散落的皮夾，救護人員表示，現場男子意識不清，頭部、右腳有擦傷，現場給於龐男包紮、給氧，並送往中國醫藥大學附設醫院急救，但晚間10點多，龐男仍傷重宣告不治。

附近店家表示，當時龐男跨越斑馬線時忽然蹲下，但不明白男子蹲下原因。警方已連繫死者家屬，目前正從外縣市趕來，尚未製作筆錄。

警方調查，洪姓小貨車駕駛沒有酒駕，當時號誌也是綠燈，洪男依規定行駛，至於車禍發生肇因，有待進一步釐清，全案朝業務過失致死罪嫌偵辦。

老翁車禍

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