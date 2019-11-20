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登山失聯10天奇蹟獲救 宋瑞雄獲救：想吃肉燥飯

2019-11-20 12:41聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

台塑重工公司機械廠機工鉆床班員宋瑞雄，日前（10日）獨自到屏東縣笠頂山爬山後失聯，消防人員歷經10天搜救，原住民獵人也加入救援，今天在七佳溪河床尋獲宋瑞雄，健康狀況良好。

宋瑞雄表示，僅帶一天糧食上山，失聯期間靠著喝水及吸取花草糖分補充體力，他紅著眼眶說，以後再也不敢輕易挑戰爬山了，非常感謝救難人員，這十天的辛勞。而現場媒體詢問，獲救後第一件事想做什麼，宋回答想吃肉燥飯。在場台塑主管得知員工平安歸來，也已致電台塑董事長報平安。

屏東縣消防局表示，本月11日上9點接獲報案者來電表示其父失聯未歸家，本局出動春日、來義、佳冬、枋寮分隊及第三大隊前往搜尋，由第三大隊大隊長許朝陽擔任指揮官指揮。搜救人員持續搜尋南久保山、久保山、大武藏山及力里山區域及河床一帶，今天上午8點指揮官第三大隊長許朝陽回報，失聯民眾宋瑞雄在七佳溪河床尋獲，人員平安，不需送醫。

本次搜尋任務歷時10天，期間本局申請空勤總隊直升機及請求高雄市消防局支援測溫空拍機由上空搜尋，並請當地獵人、中華民國山難搜救總隊南區協會、中華民國山難搜救總隊中區協會及台塑員工支援搜尋，共計出動57車次、警消111人次、役男2人次、義消27人次、民間搜救團體284人次、直升機2架次及測溫空拍機。

台朔重工公司機械廠機工鉆床班員宋瑞雄，日前（10日）獨自到屏東縣笠頂山爬山後失聯...
台朔重工公司機械廠機工鉆床班員宋瑞雄，日前（10日）獨自到屏東縣笠頂山爬山後失聯，消防人員歷經10天搜救，原住民獵人也加入救援，今天在在七佳溪河床尋獲宋瑞雄，健康狀況良好。圖／屏東縣消防局提供
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台朔重工公司機械廠機工鉆床班員宋瑞雄，日前（10日）獨自到屏東縣笠頂山爬山後失聯...
台朔重工公司機械廠機工鉆床班員宋瑞雄，日前（10日）獨自到屏東縣笠頂山爬山後失聯，消防人員歷經10天搜救，原住民獵人也加入救援，今天在在七佳溪河床尋獲宋瑞雄，健康狀況良好。圖／屏東縣消防局提供
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