保齡球國手遭撞被迫截肢 女運將「不敢再開計程車」

2019-11-20 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



馬偕醫院外科加護病房。記者蔡翼謙／攝影 分享 facebook

曾是保齡球國手、台北市吉林國小游泳社團教練林俊賢，前天下午在校門口牽機車，遭駕駛計程車的曾姓女子衝撞，雙腿大量失血，右小腿被迫截肢；昨晚他的校方同事趕到醫院探視，含淚走出加護病房，肇事的曾女則哭著道歉「我會負責，對不起」。

林俊賢目前還在加護病房觀察，昨晚他的吉林國小同事趕到醫院，先是安慰林的妻子「沒事！沒事」，但探視完林俊賢後，也含著淚水走出加護病房。

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曾女昨晚未前往探視林，她今早痛哭表示，當時感覺車子「怪怪的」，好像煞不住感覺，沒想竟意外撞到人，「我怎麼會做出這種事，我願意一肩扛起，我會負責」。

曾女年近70，據了解，她為照顧家中精障兒子，仍在外辛苦賺錢；她痛哭說，「以後不敢再開小黃，我對林俊賢很對不起，後續將盡力協助善後」。

據了解，林俊賢已恢復意識，但親友仍不敢讓他知道截肢一事。