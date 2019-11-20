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詐騙集團出怪招！ 車手化身「偽娘」領39萬

2019-11-20 11:51聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

以姚姓男子為首的詐騙集團，假冒網購平台、銀行行員，詐騙近39萬金額，還出怪招，指派身形瘦小同夥，男扮女裝成「偽娘」車手，混淆警方追查方向，但仍難逃法眼，日前統統被逮捕送辦。

警方調查，18歲姚男今年8月起，吸收5名年輕同夥假冒網購平台人員、銀行行員，以解除分期付款、購物設定錯誤等騙術，在北市大同區向4名被害人詐騙近39萬元金額。

且姚男異想天開，為混淆警方追查方向，指派身形瘦小一名同夥，要他男扮女裝成「偽娘」擔任車手，帶上及肩假髮、口罩，身穿高衩裙子，在ATM領完被害人匯的款項，就跑到暗巷換回男裝，與同夥會合。

警方循線追查，日前先逮到「偽娘」車手，再向上溯源其他共犯，一一逮捕送辦。

此案由大同警方辦理，也強調詐欺法手推陳出新，將持續貫徹警政署、市警察局的打詐政策及斬手專案，淨化治安。

姚姓男子為首的詐騙集團派出「偽娘」車手，企圖混淆警方追查方向。記者蔡翼謙／翻攝
姚姓男子為首的詐騙集團派出「偽娘」車手，企圖混淆警方追查方向。記者蔡翼謙／翻攝
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詐騙集團車手網購

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