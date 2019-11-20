半夜車子拋錨在石門偏鄉擋道 警趕至送電救車解圍

2019-11-20 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市石門區一名婦人日前深夜開著車子載小孩回家途中，在老梅路車子突然拋錨在老梅路上動彈不得，她只好打電話向丈夫求救，因深夜汽車維修店都關門了，林姓男子騎車到派出所求救，員警開巡邏車到場幫忙發動拋錨，原來是電瓶沒電，林姓一家人感謝警方深夜救車。

前日深夜近11時，老梅路深夜天色昏暗，但林妻開著汽車要回家，卻拋錨擋在路上動彈不得，她趕緊向丈夫求救，林姓男子騎車到老梅派出所求救，指他妻子的自小客車拋錨在老梅路旁，找不人幫忙，只好向派出所求援。

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老梅派出所警員陳永淯趕到老梅路，發現天色昏暗，現場都沒有人煙，先安撫林男情緒瞭解狀況後，隨即聯繫線上巡邏警網所長林文智及警員王鍈漢到場協助，警方到場後立即幫忙檢查車輛狀況，發現可能是電瓶沒電，立即用巡邏車的電接電救援，順利發動車輛。