半夜車子拋錨在石門偏鄉擋道 警趕至送電救車解圍
2019-11-20 11:49
聯合報 記者游明煌
／即時報導
新北市石門區一名婦人日前深夜開著車子載小孩回家途中，在老梅路車子突然拋錨在老梅路上動彈不得，她只好打電話向丈夫求救，因深夜汽車維修店都關門了，林姓男子騎車到派出所求救，員警開巡邏車到場幫忙發動拋錨，原來是電瓶沒電，林姓一家人感謝警方深夜救車。
前日深夜近11時，老梅路深夜天色昏暗，但林妻開著汽車要回家，卻拋錨擋在路上動彈不得，她趕緊向丈夫求救，林姓男子騎車到老梅派出所求救，指他妻子的自小客車拋錨在老梅路旁，找不人幫忙，只好向派出所求援。
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老梅派出所警員陳永淯趕到老梅路，發現天色昏暗，現場都沒有人煙，先安撫林男情緒瞭解狀況後，隨即聯繫線上巡邏警網所長林文智及警員王鍈漢到場協助，警方到場後立即幫忙檢查車輛狀況，發現可能是電瓶沒電，立即用巡邏車的電接電救援，順利發動車輛。
金山警分局長陳永昌說，提醒民眾開車出門前，應先檢查車輛5油3水，並注意輪胎胎壓與胎紋深度；如遇到車況不佳拋錨或交通意外事故應先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，維護自身及其他用路人安全，警方深夜協助民眾脫困，也是為民服務。
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