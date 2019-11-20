有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



高雄市警三民二分局寄送交通違規罰單，逕行舉發1名陳姓男子開車未繫安全帶，不過，陳接到罰單後立即向三民二警分局提出申訴，認為照片上他明明就有繫安全帶，質疑警方錯開罰單，要求銷單。不過警方仍未核准銷單，因為眼尖的員警發現，斜貼在他的身上的帶子，不是安全帶而是背包帶。

6月19日上午7點多，陳姓男子開車經過高雄市三民區九如一路高速公路涵洞前，因未繫安全帶，被當時正在路口執行交通整理的警員發現，便拍照逕行舉發，最近將罰單郵寄送達給陳姓男子。依照道路交通管理處罰條例，須開罰1500元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳姓男子看警方寄來的照片，認為照片上他明明「有繫安全帶」，申訴要求撤銷罰單。不過，三民二警分局交通組再次檢視違規照片，發現原來是魚目混珠。

三民二警分局交通組長劉易鑫表示，照片上雖明顯可看見駕駛人身上斜貼著1條黑色帶子，乍看之下彷彿是繫了安全帶，但一放大照片，就可清晰看出淺色的安全帶垂在車門旁，安全帶扣環就在安全帶上，斜貼在陳身上的黑色帶子，不是安全帶而是背包帶，未通過陳姓男子的申訴。