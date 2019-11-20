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有繫安全帶卻遭警舉發？ 此帶非彼帶照罰

2019-11-20 11:25聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警三民二分局寄送交通違規罰單，逕行舉發1名陳姓男子開車未繫安全帶，不過，陳接到罰單後立即向三民二警分局提出申訴，認為照片上他明明就有繫安全帶，質疑警方錯開罰單，要求銷單。不過警方仍未核准銷單，因為眼尖的員警發現，斜貼在他的身上的帶子，不是安全帶而是背包帶。

6月19日上午7點多，陳姓男子開車經過高雄市三民區九如一路高速公路涵洞前，因未繫安全帶，被當時正在路口執行交通整理的警員發現，便拍照逕行舉發，最近將罰單郵寄送達給陳姓男子。依照道路交通管理處罰條例，須開罰1500元。

陳姓男子看警方寄來的照片，認為照片上他明明「有繫安全帶」，申訴要求撤銷罰單。不過，三民二警分局交通組再次檢視違規照片，發現原來是魚目混珠。

三民二警分局交通組長劉易鑫表示，照片上雖明顯可看見駕駛人身上斜貼著1條黑色帶子，乍看之下彷彿是繫了安全帶，但一放大照片，就可清晰看出淺色的安全帶垂在車門旁，安全帶扣環就在安全帶上，斜貼在陳身上的黑色帶子，不是安全帶而是背包帶，未通過陳姓男子的申訴。

警方表示，開車繫安全帶的立法旨意，是考量車輛行駛於道路上，隨時可能面對突發路況，當發生碰撞、追撞或其他意外事故瞬間，駕駛人和乘客繫妥安全帶，可避免拋出車外，讓身體傷害降到最低，呼籲駕駛人遵守交通安全規則，勿心存僥倖，貪圖便利而違反交通規則，畢竟罰鍰事小，如果發生事故將造成無法挽回的傷害。

陳姓男子收到警方舉發照片，申訴「有繫安全帶」卻收到罰單。記者林保光／翻攝
陳姓男子收到警方舉發照片，申訴「有繫安全帶」卻收到罰單。記者林保光／翻攝
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警方放大檢視照片，清晰可見安全帶就垂在一旁，斜貼駕駛人身上的帶子是背包帶。記者林...
警方放大檢視照片，清晰可見安全帶就垂在一旁，斜貼駕駛人身上的帶子是背包帶。記者林保光／翻攝
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罰單

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