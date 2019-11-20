阿嬤拿塑膠桶裝水燒開水釀災 消防隊提醒注意長者用火安全
2019-11-20 10:52
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
台中市消防局清水分隊日前出勤救災，清水區有住宅火警，到場時火勢已由住戶自行撲滅，事後在現場採證調查，研判是屋內83歲阿嬤拿塑膠桶裝水要燒開水釀災，消防隊提醒家屬，注意長者用火安全。
清水消防隊員當時到火警民宅發現，現場一樓廚房瓦斯爐右側爐具燒損、爐具旁殘留塑膠桶燒失燒熔痕跡，經火災調查研判，阿嬤疑有失智情形，使用塑膠製水桶燒煮開水，造成塑膠製水桶引燃火災，幸好阿嬤立即呼喊家人，由家人使用水桶裝水撲滅火勢及撥打119報案，未釀更大災禍。
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消防隊提醒，除了使用正當之器具烹煮且養成隨手關閉瓦斯之習慣，落實「人離火熄」之外，家中有老人家的民眾，務必特別注意各種火源的使用情形，或是避免其單獨操作，才能營造安全又溫馨的居家環境。
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