休旅車遭撞轉180度衝進超商影片曝光！駕駛也嚇傻
2019-11-20 09:53
聯合報 記者曾健祐
／桃園即時報導
劉姓女子今凌晨1點多開車沿復興路往龜山方向，經玉山街口疑似恍神闖紅燈，高速從側邊撞上劉姓男駕駛的輛黑色休旅車，導致對方失控轉了180度後撞進路口的超商，所幸車上4人、店員均無大礙，行車記錄器也拍遭撞過程，畫面相當驚悚，雙方酒測值均為0，警方也調閱監視器釐清責任歸屬。
桃園警分局指出，肇事的劉女從深夜在中壢下班，凌晨1點40開車行經復興路，卻疑似恍神未注意闖紅燈，結果劉男開著黑色休旅車載著3名男性友人，從復興路418巷口直行往玉山街，從右側攔腰遭撞擊，車頭更是翻轉180度直接撞進左側路口的一間超商。
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警方說，當時車上4人均受到輕傷，所幸無大礙，另超商內的店員更好在倉庫補貨，否則萬一站在櫃台後果不堪設想，而肇事的劉女、遭撞的劉男，2人經呼氣酒測值均為0，目前已經調閱監視器、行車記錄器釐清責任歸屬。
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