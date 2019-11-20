急著送餐不相讓？ 台中兩熊貓外送員互撞受傷送醫
2019-11-20 09:03
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市西屯區黎明路、僑大三街口，今天凌晨零時許發生一起外送員撞外送員的交通事故，據查，騎車的王姓、江姓男子都是外送平台foodpanda的外送員，兩人行經案發路口時，疑未減速、未禮讓而互撞，造成兩人手部骨折、脫臼等傷勢，目前警方尚未詢問，詳細案發原因有待後續調查。
據查，王姓男子（36歲）今天凌晨零時許騎車沿僑大三街往環中路方向行駛，騎車的江姓男子（34歲）沿黎明路往僑大五街行駛，兩人在黎明路、僑大三街發生碰撞，造成王手部骨折、江手部脫臼，分送往中港澄清醫院及中國醫藥大學附設醫院治療。
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據查，兩人都無酒精濃度，都是外送平台foodpanda的外送員，事故路口為閃紅、閃黃燈路口，研判二人是未減速、未禮讓才會釀禍，兩人因在醫院治療，尚未接受警詢，詳細的案發原因，有待後續調查。
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