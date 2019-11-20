驚悚車禍！女子恍神闖紅燈 休旅車遭攔腰撞衝進超商

2019-11-20 04:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市復興路、玉山街口今凌晨2點多發生一起離奇車禍，1名女車主開著黑色休旅車，卻疑似恍神闖紅燈攔腰撞上直行的白色休旅車，導致對方失控衝進轉角的超商，整輛車撞破玻璃，硬生生卡在店內，畫面令人怵目驚心，所幸車上民眾、店員無大礙，肇事女車主則抱著愛犬一臉驚恐。

女車主說，當時自己1個人沿著復興路往火車站方向行駛，因為疲勞才沒注意交通號誌闖紅燈，結果撞上對方白車，但表示自己沒有喝酒，是下班後準備要回家，撞擊力道之大，車內安全氣囊也彈開，她頭部、肚子感到不適，但表示不需送醫，懷中則抱著1隻愛犬滿臉驚恐、不知所措。

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遭撞的白色休旅車，整輛車直接衝進超商內，車頭甚至還卡在結帳櫃台上，現場碎玻璃、商品四散一地，就連不鏽鋼扶手也被撞凹，畫面驚悚一度還引起路過民眾圍觀。

轄區警方獲報到場，初步了解女子開的黑色休旅車因闖紅燈，從右方撞上直行的白色休旅車，才導致對方失控撞進超商店內，當時車上有4人，自行脫困後有2人身體不適經消防員送醫，被撞的車主親友獲報也趕赴現場，表示沒有大礙僅受輕傷。

由於案發地位於大馬路邊，撞擊的巨大聲響驚動周圍住戶，目擊民眾也說，黑車闖紅燈撞白色車進去，白色車內有4、5個人，有2個進醫院；還有人拍照PO上爆料公社，網友紛紛留言稱「嘆為觀止」、「根本玩命關頭」、「全家不是你家車庫耶」，「店員應該嚇死了吧」，還有人說「根本一秒變汽車展示館」。