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影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬

2019-11-19 21:40聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區永福路牛排館今天下午3時許傳出火警，現場濃煙密布，加上牛排館與其他店家是連棟鐵皮屋，因火場2樓加蓋密閉屋造成濃煙蓄積，造成悶燒狀況，火勢雖在晚間6時許控制，但火場直至晚間8時許才撲滅，除原本起火的牛排館外，還波及另家牙醫電動機車門市，牛排館業者表示，研判是2樓冷凍馬達爆炸釀禍，目前初估3間店家的損失約200萬元，詳細起火原因有待後續調查。

台中市消防局表示，全案在今天下午3時許獲報，西屯區永福路的牛排館發生火警，現場有大量濃煙，火場派遣7個分隊、26輛消防車輛、60名消防人力前往灌救，同仁到場後確認無人員受困待救，因火場2樓有發生爆裂聲，且該連棟鐵皮建築物因2樓加蓋密閉屋頂造成大量濃煙蓄積無法排出，造成悶燒，火勢在風勢助長之下，造成3戶起火燃燒，包括牛排店、電動機車門市、牙醫診所。

台中市消防局表示，火勢在晚間8時11分撲滅，火災造成牛排館、電動機車門市、牙醫診所等3戶店家受害，包括牛排館1樓後側廚房、冷凍庫及2樓餐桌，燃燒面積約150平方公尺，財損約50萬元。電動車門市2樓存放的輪胎備品、電腦起火燃燒，燃燒面積約200平方公尺，財損約100萬元。牙醫診所的2樓桌椅及醫療器材起火燃燒，燃燒面積約200平方公尺，財物損失約50萬元，火勢目前已撲滅，同仁正在清理火場。

台中市西屯區永福路今天下午3時許傳出火警，現場冒出大量火煙，火勢直至晚間8時許才...
台中市西屯區永福路今天下午3時許傳出火警，現場冒出大量火煙，火勢直至晚間8時許才撲滅，火災造成3戶受損，財損約200萬元。圖／讀者提供
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台中市西屯區永福路今天下午3時許傳出火警，現場冒出大量火煙，火勢直至晚間8時許才...
台中市西屯區永福路今天下午3時許傳出火警，現場冒出大量火煙，火勢直至晚間8時許才撲滅，火災造成3戶受損，財損約200萬元。圖／讀者提供
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台中市西屯區永福路今天下午3時許傳出火警，現場冒出大量火煙，火勢直至晚間8時許才撲滅，火災造成3戶受損，財損約200萬元。圖／讀者提供
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台中市西屯區永福路今天下午3時許傳出火警，現場冒出大量火煙，火勢直至晚間8時許才撲滅，火災造成3戶受損，財損約200萬元。圖／讀者提供
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台中市西屯區永福路今天下午3時許傳出火警，現場冒出大量火煙，火勢直至晚間8時許才撲滅，火災造成3戶受損，財損約200萬元。圖／讀者提供
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牙醫電動機車台中市

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