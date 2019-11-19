影／西屯永福路牛排館延燒3戶 打火5小時損失200萬

2019-11-19 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市西屯區永福路牛排館今天下午3時許傳出火警，現場濃煙密布，加上牛排館與其他店家是連棟鐵皮屋，因火場2樓加蓋密閉屋造成濃煙蓄積，造成悶燒狀況，火勢雖在晚間6時許控制，但火場直至晚間8時許才撲滅，除原本起火的牛排館外，還波及另家牙醫與電動機車門市，牛排館業者表示，研判是2樓冷凍馬達爆炸釀禍，目前初估3間店家的損失約200萬元，詳細起火原因有待後續調查。

台中市消防局表示，全案在今天下午3時許獲報，西屯區永福路的牛排館發生火警，現場有大量濃煙，火場派遣7個分隊、26輛消防車輛、60名消防人力前往灌救，同仁到場後確認無人員受困待救，因火場2樓有發生爆裂聲，且該連棟鐵皮建築物因2樓加蓋密閉屋頂造成大量濃煙蓄積無法排出，造成悶燒，火勢在風勢助長之下，造成3戶起火燃燒，包括牛排店、電動機車門市、牙醫診所。

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