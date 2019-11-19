老翁療養院掙脫束帶後跌倒死亡 肇因尚待釐清
2019-11-19 20:47
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
嘉義縣66歲許姓老翁今天凌晨2時許於嘉義縣某療養院跌倒後腦勺著地，由照護員扶起狀態正常，經過4個小時，照護員再呼喚許翁卻沒有回應但有呼吸心跳，緊急送至衛福部立嘉義醫院，上午11點左右，院方以外傷性腦出血宣告不治，詳細死因待明天檢警相驗確認。
療養院照護員表示，許翁家境不好，進療養院的錢至今都還沒付，且許翁本身有很多疾病，包含急性肝炎、腎臟病第三期、血糖不穩等，事故發生前照護員有用束帶將許翁固定在床上，但他自行鬆脫下床走動，沒走兩步就跌倒，過沒多久照護員前往協助攙扶。
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照護員表示，許翁被扶起後狀況都很正常，但是6點半之後再叫他就沒有回應了，照護員趕緊打電話叫救護車，但救護車延到7點半才抵達療養院，那時許翁的狀態已經非常不好。
衛福部立嘉義醫院表示，許翁約今天上午7點多到院，經電腦斷層掃描，醫生判斷許翁可能有顱內出血，向家屬詢問是否插管及急救後，家屬表示不要插管，經送加護病房急救，約上午11點左右院方以外傷性腦出血宣告許翁不治。
許翁的哥哥表示，許翁原本跟著自己建廟，後來許翁因為身體不好，就被家人送至療養院照顧。
許翁的前妻表示，許翁最近被醫院發現肝臟有黑點，原本想回診進一步檢查，卻沒想到他就這樣死了，本來還可以活久一點的，原本想讓他沒有意外才安排送療養院，卻發生這種意外，無法跟小孩交代。
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