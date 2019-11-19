台南市安南區民宅火災 警帶回男子調查
2019-11-19 20:11
聯合報 記者黃宣翰
／即時報導
台南市安南區城西街民宅，今晚約7點多發生一間一樓平房失火，民眾報案有人放火後，人逃出來了。消防人員到場後馬上出水滅火，火勢在40分鐘後撲滅，警方到場了解後帶回平時住在屋內陳姓男子回派出所調查釐清。
今晚7點多，台南市消防局勤指中心接獲民眾報案，城西街三段一間民宅發生火災，消防人員到場後，民宅幾乎全面燃燒，火勢撲滅後無人傷亡。
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由於有民眾向消防人員舉報說 ，住在民宅50多歲陳姓男子疑似酒後放火，人已跑出來。轄區派出所員警將留在屋外陳姓男子帶回調查他是否涉及縱火，留置釐清中。附近鄰居說，無業陳男是地方頭痛人物，常要親友要錢買酒喝，要不到錢就情緒失控。
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