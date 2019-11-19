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高屏大橋賓士車遭夾擊 車上女乘客也受傷送醫

2019-11-19 19:40聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高屏大橋今下午2點時，發生一起車禍事故，開著賓士轎車的林男，追撞前方的小貨車，但正當2車停在內側車道後不久，又被拖吊車從後追撞，再生意外，賓士車頭、尾毀損嚴重。

據了解，26歲的林男開著白色賓士轎車載著友人李姓女子，今天下午2點多時，2人行經高屏大橋西向東395.1公里處，林因與前方開著貨車的薛姓男子（28歲）同時變換到內側車道，不慎撞上前方車輛。

禍不單行，正當2人因事故聯絡警方到場時，約2分鐘後，由後方疾駛而來開著拖吊車的楊姓男子（46歲）又再撞上林的白色賓士車。

警方到場時，賓士車頭、車尾毀損嚴重，林女載著的李女手腳擦傷送醫，3人酒測值皆為零，至於詳細肇事原因還有待警方釐清。

高屏大橋今下午2點時，發生一起車禍事故，開著賓士轎車的林男，追撞前方的小貨車，但...
高屏大橋今下午2點時，發生一起車禍事故，開著賓士轎車的林男，追撞前方的小貨車，但正當2車停在內側車道後不久，又被拖吊車從後追撞，再生意外，賓士車頭、尾毀損嚴重。記者邱奕能／翻攝
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高屏大橋今下午2點時，發生一起車禍事故，開著賓士轎車的林男，追撞前方的小貨車，但...
高屏大橋今下午2點時，發生一起車禍事故，開著賓士轎車的林男，追撞前方的小貨車，但正當2車停在內側車道後不久，又被拖吊車從後追撞，再生意外，賓士車頭、尾毀損嚴重。記者邱奕能／翻攝
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高屏大橋今下午2點時，發生一起車禍事故，開著賓士轎車的林男，追撞前方的小貨車，但正當2車停在內側車道後不久，又被拖吊車從後追撞，再生意外，賓士車頭、尾毀損嚴重。記者邱奕能／翻攝
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事故車道

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