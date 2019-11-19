遭撞截肢保齡球國手文化大學畢業 「他最拿手飛碟球」

2019-11-19 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北即時報導



曾是保齡球國手、現擔任台北市吉林國小游泳社團的林姓教練，昨遭逆向的計程車猛撞，本來命危幸好救活，但因雙腳傷勢嚴重，醫院為保他一命，將他右小腿截肢；他的妻子崩潰痛哭，曾跟他在文化大學上課的鄭姓同學，今天聞訊也難過不已。

鄭姓同學表示，當時「叔叔」40多歲，但為完成大學學業，跑來讀文化大學體育系，選修保齡球專長，也是學校保齡球隊；記得每次上到保齡球課，都很開心看到「叔叔」，他會表演最擅長的「飛碟球」招式，那時「叔叔」也會熱心教每位學生。

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鄭姓同學說，常常從學校下山到士林的中正保齡球館，跟「叔叔」一起練球，結束後在一起吃東西；「叔叔」那時的打球經驗已經20幾年，還曾經代表國家出賽，每年參加國、內外大大小小比賽超過10次，在國內這塊領域很有名。

鄭姓同學指出，後來比「叔叔」早一屆畢業，就很少跟他聯絡，今天知道「叔叔」出了意外，胸口悶了一整天，會想到他多年前熱心教大家打保齡球畫面，就像一個大哥，但沒有「叔叔」家人連絡到話，希望可以去醫院看他。

這起意外發生在昨天下午5點30分，林姓教練剛教完社團課，從校門口走出到家長等待區旁牽車，此時69歲曾姓女計程車司機行經該處，卻疑煞車失靈，整台車逆向衝上人行道，撞上該處14部機車。