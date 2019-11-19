為買豆漿溜出門卻回不去 永和警及時發現助翁返家

2019-11-19 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／即時報導



90歲患有失智症的姜姓老翁趁家人不注意偷溜出門，卻迷失方向在路邊徘徊，被巡邏員警發現，使用警用電腦比對身分後，順利連繫上家屬，將姜翁送回住所。

永和警分局中正橋派出所員警王膺豪、吳孝毅日前下午5時許執行巡邏勤務時，在永和路二段發現一名老翁四處徘徊便上前關心，卻發現老翁患有重聽無法正常表達，且疑似患有失智症，只不停表示「俺想買豆漿...」。

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員警詳細詢問老翁家附近的地標及特徵，並以M-Police人臉辨識系統查詢比對，發現老翁身分為家住不遠的90歲姜姓老翁，成功聯繫上家屬後，由警方協助將張翁載回家中。

姜翁女婿向警方表示，姜翁因患失智症鮮少出門，他今天卻疑因想喝豆漿，趁著女婿不在家時跑出門，讓回家後遍尋不著姜翁的女婿非常擔心，現在看到他平安歸來，很感謝警方熱心協助。