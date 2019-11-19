今天風真透 苗警教風大安全騎車技巧
2019-11-19 17:10
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
東北季風偏強，中央氣象局今天發布陸上強風特報，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，相當輕度颱風等級，苗栗市經國路緊鄰後龍溪路段，風勢強勁，今天上午7點40分在新東街口、11點半在維祥街口附近，先後發生2輛機車相撞車禍各一件。
苗栗縣警局交通隊調查今天白天共發生5件與機車有關交通事故，初步分析並沒有明顯風大原因，車禍原因還要進一步調查。
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交通隊指出，東北季風強勁，民眾騎乘機車若遇風大致行車不穩，應確實緊握把手，或附載乘客增加車身重量及重心；盡量避免行駛空曠、鄰近海邊及無遮蔽物等風大路段； 變更使用交通工具種類，駕駛汽車或是搭乘大眾運輸工具，以確保行車安全。
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