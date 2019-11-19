親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

影／台中市今年酒駕造成265人傷亡 比去年同期少三成

2019-11-19 16:55聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市近來發生酒駕車禍鬧上新聞版面，台中市警局交通大隊統計今年截至10月為止，已造成265人傷亡，比較去年同期385人傷亡人數，已大幅降低三成，市警局為加強防制酒駕交通事故，除提高「取締酒駕專案勤務」次數外，也善用大數據分析過去酒駕交通事故發生之時、地，並做滾動式檢討，希望藉由高強度、高密度的執法手段防制酒駕違規。

台中市警局交通大隊統計，今年1至10月發生在台中地區的酒駕交通事故，共造成265人傷亡，相較於去年同期385人傷亡，已大幅降低約3成，但仍然偶有酒駕交通事故發生造成憾事；經分析，台中市酒駕交通事故發生最多的時段是下午4點至晚上8點，大約佔了所有酒駕交通事故的25%，另以行政區來看，北屯區所發生的酒駕事故為全市最高，約佔9%，都將列為警察局執法的重點時段及地點。

台中市警局交大隊長林沐弘說，「大數據分析」讓警方的取締酒駕專案勤務更具有彈性，且能夠在最迫切需要加強執法的地點編排勤務，台中市警察局取締酒駕的件數雖然從2016年到2018年都是全國最高，但警方絕不因此而鬆懈，並將每一件酒駕肇事的遺憾轉化為持續強力執法的動力，藉由高強度、密度的執法手段防制酒駕違規。

台中市警局長楊源明表示，執法取締是最後手段，也是維護台中交通安全的最後防線，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，亦呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，應遵守交通規則、確保行車安全，創造優質交通環境。

台中市交通大隊統計截至10月為止，因酒駕傷亡人數達265人，比去年同期減少三成。...
台中市交通大隊統計截至10月為止，因酒駕傷亡人數達265人，比去年同期減少三成。圖／台中市警局提供
分享

酒駕事故台中市

相關新聞

台中3歲死者臉部有燒燙傷 邱男說以吹風機為子保暖

2019-11-19 17:34

為買豆漿溜出門卻回不去 永和警及時發現助翁返家

2019-11-19 17:18

影／疑遭虐死男童遺體移台中市殯儀館 母全程不發一語

2019-11-19 17:02

馬尾妹手機丟小黃猛打沒響 警調監視器急追回開靜音啦

2019-11-19 16:39

計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫

2019-11-18 18:47

台中3歲童出生就被安置返家即虐死 社工：傷勢疑點重重

2019-11-19 16:28

邱男凌虐3歲親骨肉致死 法官裁定羈押禁見

2019-11-19 16:14

影／西屯永福路牛排館冒大量火煙 業者：疑冷凍馬達爆炸

2019-11-19 16:14

重機族小心！ 警方加強假日出遊噪音危駕取締

2019-11-19 15:59

新竹風太大 路樹吹倒壓傷孕婦

2019-11-19 15:55

凌虐3歲兒子致死 生父稱兒子不乖加以管教

2019-11-19 15:53

地下期貨對賭當日輸贏 男子獲利1500萬元遭約談

2019-11-19 15:32

農產盛產期農民防竊 彰化警方協力護農、護漁

2019-11-19 15:30

天黑不該硬救！空勤吊掛救援失敗兩死 運安會報告出爐

2019-11-19 15:06

台中3歲男童疑遭生父凌虐致死 21日解剖釐清死因

2019-11-19 14:57

打赤膊通緝犯搶車不成 民眾借警機車逮捕歸案

2019-11-19 14:53

竹縣新豐鄉掩埋場昨又起火悶燒 清潔隊員待命守夜

2019-11-19 14:30

狠心繼母虐死同居人幼子 還抓女兒浸熱水燙傷判2年8月

2019-11-19 14:16

保齡球選手遭撞右腿截肢 球友不捨「大家都叫他叔叔」

2019-11-19 14:01

台中3歲男童疑遭虐死 檢方聲押生父、生母5萬交保

2019-11-19 13:46

台中市三歲男童疑遭家長家暴致死？ 檢警介入調查

2019-11-19 13:43

小錢更好騙！千元點數入會投資是騙局 警攔阻籲小心

2019-11-19 12:40

U值媒／今日日本，明日台灣的長照悲歌

2019-11-19 12:38

ATM異常他取走卡在吐鈔口44000元 一個月後警方找上門

2019-11-19 12:35

「媽媽救救我」詐騙百萬 婦人及時找警躲過被騙

2019-11-19 12:30

游泳教練遭撞命危截肢 計程車女司機大哭：對不起

2019-11-19 12:24

彰化五信行員真機警 兩度成功攔阻詐騙被害人匯款

2019-11-19 10:58

無論中年大叔或是宅男想嘿咻 都得先買遊戲點數險被騙

2019-11-19 10:15

老翁病逝家人無力安葬撫屍悲痛 唯石軒慈善會助後事

2019-11-19 10:10

桂冠出版負責人賴阿勝驟逝 文化及地方人萬般不捨

2019-11-19 09:48

影／宜蘭凌晨火警 家中警報器響救一命

2019-11-19 09:43

懷疑鄰居檢舉違停 男子持槌傷人

2019-11-19 08:52

影／移工今年上千件車禍 警深入宿舍宣導致命內輪差

2019-11-19 08:44

人呢？轎車高速自撞人行道 駕駛竟肇逃「酸了」

2019-11-18 23:21

點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃

2019-11-18 22:36

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人

2019-11-18 19:46

台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架

2019-11-18 18:17

草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危

2019-11-18 17:37
看更多

熱門文章

他外派日本定居1個月幻想破滅 生活壓抑到想回台

2019-11-18 20:14

「台版寄生上流」真實上演 她驚見清掃阿姨帶一家4口入住

2019-11-18 21:56

桂冠出版負責人賴阿勝驟逝 文化及地方人萬般不捨

2019-11-19 09:48

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫

2019-11-18 18:47

影／西屯永福路牛排館冒大量火煙 業者：疑冷凍馬達爆炸

2019-11-19 16:14

國軍車隊險擋總統車隊去路 警急喊無線電引誤會

2019-11-18 20:48

外送妹送餐到暗巷！被驚悚一幕嚇慘 嘆「最想離開的時刻」

2019-11-19 15:13

台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架

2019-11-18 18:17

游泳教練遭撞命危截肢 計程車女司機大哭：對不起

2019-11-19 12:24

影／移工今年上千件車禍 警深入宿舍宣導致命內輪差

2019-11-19 08:44

清秀佳人私密手術住院 男友找護理師探密被告

2019-11-19 09:40

台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人

2019-11-18 19:46

點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃

2019-11-18 22:36

超商貼心「丟垃圾指南」 簡單3步完美體現說話藝術

2019-11-18 20:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top