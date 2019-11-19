影／台中市今年酒駕造成265人傷亡 比去年同期少三成

2019-11-19 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市近來發生酒駕車禍鬧上新聞版面，台中市警局交通大隊統計今年截至10月為止，已造成265人傷亡，比較去年同期385人傷亡人數，已大幅降低三成，市警局為加強防制酒駕交通事故，除提高「取締酒駕專案勤務」次數外，也善用大數據分析過去酒駕交通事故發生之時、地，並做滾動式檢討，希望藉由高強度、高密度的執法手段防制酒駕違規。

台中市警局交通大隊統計，今年1至10月發生在台中地區的酒駕交通事故，共造成265人傷亡，相較於去年同期385人傷亡，已大幅降低約3成，但仍然偶有酒駕交通事故發生造成憾事；經分析，台中市酒駕交通事故發生最多的時段是下午4點至晚上8點，大約佔了所有酒駕交通事故的25%，另以行政區來看，北屯區所發生的酒駕事故為全市最高，約佔9%，都將列為警察局執法的重點時段及地點。

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台中市警局交大隊長林沐弘說，「大數據分析」讓警方的取締酒駕專案勤務更具有彈性，且能夠在最迫切需要加強執法的地點編排勤務，台中市警察局取締酒駕的件數雖然從2016年到2018年都是全國最高，但警方絕不因此而鬆懈，並將每一件酒駕肇事的遺憾轉化為持續強力執法的動力，藉由高強度、密度的執法手段防制酒駕違規。