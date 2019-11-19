馬尾妹手機丟小黃猛打沒響 警調監視器急追回開靜音啦

2019-11-19 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市一名綁著馬尾的女高中生，昨晚10點半下完課後坐計程車回家，下車後才發現手機不見了，她一直猛打手機但沒有回應，因存有許多學校課程作業，她心急如焚答警方求助。警員調閱監視器查出計程車車號，聯絡到小黃駕駛，回頭看才發現手機就丟在後座，送回派出所，女學生領回十分感謝警員的熱心。

一名女高中生昨晚10點半神色緊張地跑進基隆市第二分局信義派出所，她表示自己剛下課後搭乘計程車在附近一所學校旁下車，卻發現手機不見了，她急忙原路折返尋找，但都找不到，懷疑掉在車上，但她一直打都沒有人接起來，讓她很緊張，手機內有存有許多學校課程作業，丟了不知如何是好。

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警員劉冠緯受理後詢問情況，看她心急如焚，要她想清楚搭車的過程，先詢問她手機是否有開定位服務？但她表示平常沒有使用定位功能，故無法查詢手機當時位置。

劉冠瑋調閱她下車處監視系統，經警方鍥而不捨調閱，鎖定她搭乘時段可能經過的計程車，最後調出她搭乘的計程車找到車號， 立即聯繫計程車駕駛，詢問有沒有發現手機？當時這名駕駛正在開車，一回頭才發現後座有一只手機，他將手機送至派出所。

女高中生拿回手機後，很是高興，十分感謝員警的熱心幫助，「謝謝熱心警察，不然自己就慘了」。經查看發現她開靜音，司機才沒有發現，因也沒有其他客人上車，所以一直留在後座沒被發現。從受理報案到尋回手機，只有不到2小時。