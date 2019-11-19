測速桿王前4強都在蘇花公路 10個月讓3萬多人荷包失血
2019-11-19 16:29
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
宜蘭縣警察局統計發現，宜蘭拍到超速的前4名測速照相固定桿都在蘇花公路，從今年1月到10月，總共取締件數3萬1656件，其中，測速「桿王」更超過1萬件，提醒為了安全，千萬不要超速。
宜蘭有62桿測速固定桿，依縣警局統計，今年1月1日至10月31日，宜蘭縣內拍到超速的前4名測速桿，分別是：
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1.南澳鄉台9線123公里又570公尺(台九線南澳村)，有1萬327件。
2.蘇澳鎮台9線109公里又240公尺(東澳隧道南下)，有9909件。
3.蘇澳鎮台9線110公里又300公尺(東澳隧道北上)，有7584件。
4.南澳鄉台9線新澳隧道北上，有3836件。
警方分析，這4支測速桿都在蘇花公路台9線，位居第1名的測速桿就在出南澳市區，要往東澳的上坡處，速限50公里，用路人易因上坡加速，超過速限，第2與第3名都在東澳隧道裡，因蘇花公路多為彎道，隧道裡較直且無行人顧慮，也沒有紅綠燈，用路人易因疏忽而超速。
至於新澳隧道北上的測速桿，往年是宜蘭的測速桿王，去年為5816件，今年1到10月為3836件，退居第4名，但仍在前4強裡。
警方指出，隧道未減速就中，經宣導與提醒注意改善，但還是用路人未注意而違規，提醒10次車禍9次快，超速是許多車禍肇事原因，千萬要注意，不要違規。
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