散步走太遠忘記返家路 永和警機靈用里長廣播器助援

2019-11-19 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／即時報導



75歲家住新北市永和區劉姓老翁日前晚間柱著拐杖出門散步，卻疑因患有失智症忘了回家的路，被巡邏員警發現帶返所內休息，員警見劉翁似乎就住附近，想到請里長協助廣播後，順利與家屬連繫上，將劉翁平安送回家。

永和警分局得和所警員許書毓、謝竣存於日前晚間9時許巡邏時，在得和路巷口發現一名老翁呆坐路邊，一旁還放了一副拐杖，員警主動上前關心後老翁卻不斷發抖，更無法回答自己的姓名及住處，疑似有失智狀況，員警只好先將他帶返所休息，提供熱水讓老翁暖身體。

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員警見老翁行動不便，應就住在附近，便靈機一動，想到可以請里長協助廣播，果然在里長協助下，廣播詢問居民家中長輩是否走失。