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西屯永福路牛排館冒大量火煙 業者：疑冷凍馬達爆炸

2019-11-19 16:14聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區永福路一家牛排館，今天下午3時許傳出火警，警消到場發現，現場為一棟2層樓的鐵皮屋，2樓冒出濃濃火煙，台中市消防局獲報後，派遣人力前往灌救，目前火勢已控制，據現場業者透露，疑似是2樓冷凍庫馬達爆炸才引發火警，詳細的起火原因有待火調科後續調查。

台中市消防局勤指中心表示，今天下午3時許接獲通報，西屯區永福路一家牛排館傳出火警，已派遣第六救災救護大隊、協和、工業區、黎明及春社分隊、出動各式救災（護）車10輛、25名人力前往灌救，並由協和消防分隊分隊長陳柏仰帶隊前往搶救。經同仁到場回報，現場為鐵皮屋2層樓建物，2樓冒出大量濃煙，目前火勢已控制，詳細的起火原因有待後續調查。

據現場牛排館汪姓業者表示，起火原因研判是二樓冷凍庫馬達爆炸引起，起火時店內已無人員受困，詳細的損失有待後續釐清。

台中市西屯區永福路一家牛排館今天下午3時許傳出火警，警消到場灌救。圖／讀者提供
台中市西屯區永福路一家牛排館今天下午3時許傳出火警，警消到場灌救。圖／讀者提供
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台中市西屯區永福路一家牛排館今天下午3時許傳出火警，警消到場灌救。圖／讀者提供
台中市西屯區永福路一家牛排館今天下午3時許傳出火警，警消到場灌救。圖／讀者提供
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台中市西屯區永福路一家牛排館今天下午3時許傳出火警，警消到場灌救。圖／讀者提供
台中市西屯區永福路一家牛排館今天下午3時許傳出火警，警消到場灌救。圖／讀者提供
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台中市爆炸

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