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地下期貨招攬賭客 檢調兵分5路搜索

2019-11-19 16:51中央社 台北19日電

北市陳姓男子涉嫌經營非法期貨，透過電話招攬方式，吸引賭客對賭，自102年迄今獲利逾新台幣千萬元。台北地檢署今天兵分5路搜索，並約談陳男等5人到案。

陳男有賭博、違反期貨交易法等前科，在北市中山區租用房舍當做辦公室，由賴姓妻子以電話攬客，讓賭客賭注期貨漲跌。以台灣期貨指數為基準，以每口200元金額，供賭客下單對賭，涉嫌違反期貨交易法。

檢調查出，陳男自民國102年開始經營非法期貨，不法所得約新台幣1500萬元。

台北地檢署今天指揮調查局，兵分5路展開搜索行動，並約談陳男、賴女等5人到案。

北市賭博

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