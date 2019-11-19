風太大 路樹吹倒壓傷孕婦
2019-11-19 15:55
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
一名懷孕7個多月的孕婦今天下午步行在新竹市慈雲路、迪卡儂新竹旗艦店附近，忽遇一陣強風，直接將一顆行道樹吹倒，壓在孕婦身上，造成她左手、左腳及嘴唇擦挫傷，消防人員到場立刻將她送醫，孕婦僅皮肉傷，肚子內的寶寶也無礙；消防局指出，今天的最大陣風達到8級，提醒民眾外出要注意安全。
據悉，這棵倒塌的行道樹屬迪卡儂新竹旗艦店負責管理維護，迪卡儂總公司指出，第一時間除關心孕婦狀況，也會全力負責孕婦的醫藥費或因傷產生的其他費用，而倒塌路樹則會派人盡速歸位種回。
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消防人員指出，今天下午接獲民眾報案，指一名懷孕30周孕婦遭路樹壓倒，到場後發現孕婦左側手腳及嘴唇有輕微擦傷，生命現象正常，立刻將其送醫。
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