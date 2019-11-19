高雄警「機」慌狀況頻傳 警局：更新檔占流量

2019-11-19 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／高雄即時報導



高雄市警察局昨天傳出局本部內代理伺服器故障，網路快取功能大受影響，導致不少員警謄寫公文有困難，不僅刑事單位調閱資料不易，甚至傳出多件因基層無法開立三聯單造成民眾誤會。有員警笑稱，派出所電腦要寫公文時，點了網頁就像「雙11」購物節般，沒有後續了。

高雄市政府警察局解釋，昨天上午10點時的確傳出代理伺服器出狀況，但到中午12點問題就已排除，至於派出所系統目前不穩，是因為電腦軟體更新檔案過大，派出所又共用50M網路線路，所以才造成網路塞車。

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有基層員警說，警局昨天就傳出代理伺服器故障，因沒錢維護保固，連帶影響到轄下各單位作業，但現今都電子化簿冊，各單位情況一片「愁雲慘霧」，甚至基層派出所就僅剩下110報案系統與監視器系統開啟。

他也說，自從狀況發生後，除了每天要看的通緝文書都無法開啟外，當員警在受理民眾報案時，還無法開立三聯單，造成不少民眾誤會。另外一遇到詐欺案件，現在就無法通報165，也無法去查證對方帳戶是否被列為警示帳戶等。