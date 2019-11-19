升級回歸！宜蘭新測速桿下月啟用 飆200公里「照」抓

2019-11-19 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭測速照相固定桿機具曾從路上短暫消失，但本月起陸續回歸，重新上桿，只是還是被套上黑罩，是用還是不用？對此，宜蘭縣警察局交通隊今天指出，測速照相機具不是消失而是全面升級，預計本月底完成驗收，下個月即會全新啟用。

宜蘭縣警察局指出，宜蘭縣固定桿的測速照相共62桿，陸續更新，其中32桿傳統固定桿式的測速照相機是類比式，裝有底片，還要人工收件沖洗，今年編列400萬元，全面更新與升級，改採數位式與無線傳輸。

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警方表示，全面更新升級後，除節省人力收件外，功能更強大與齊備，更為精準，只要超速違規就照得到，「即使時速200公里照抓不誤，不要妄想速度太快就逃得了。」

警局指出，測速照相設備升級，陸續安裝回桿上，目前在檢測與驗收，預計本月底前完成，下個月啟用。