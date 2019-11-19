農產盛產期農民防竊 彰化警方協力護農、護漁
2019-11-19 15:30
聯合報 記者林敬家
／彰化即時報導
現在正值芭樂盛產期且價格飆漲，彰化警方展開「護農」、「護漁」專案，減少農民損失，北斗分局與農民商討防範機制，芳苑分局漢寶派出所轄內近日發生漁獲遭竊，警力加強漁塭區深夜巡邏，再搭配路檢及擴大臨檢全力護漁。
芭樂今年受天候影響產量有限，現在價格正值高昂，去年社頭曾發生芭樂遭竊事件，造成農民損失，北斗分局近期結合民力投入巡邏及埋伏防竊預防農民損害，分局長謝錫釗親率同仁到村里向民眾宣導，探討因應對策。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
謝錫釗表示，結合民力加強周邊農田產業道路、偏僻處所，執行夜間巡邏、埋伏守望及盤查臨檢，並指示建立轄內竊盜、毒品前科的治安顧慮人口名冊，分析高犯罪犯嫌加以列管；警方也會積極協助農民成立聯合守望相助隊，針對盛產的高經濟農產品加強巡守，預防竊盜案件發生。
芳苑分局考量漢寶派出所警力較為單薄，分局近日也針對在地產業執行「護漁專案」，警力在漢寶漁塭區進行封鎖式路檢及巡守，執行期間邀請村長、養殖協會一同參與，給予建議。
警方也指派鄰近派出所以組合警力加強漁塭區深夜巡邏，分局長王國峯表示，護漁專案將以分局優勢警力來維護漢寶地區的漁產安全，後續將邀集漁民及相關單位召開護漁專案協調會，結合所有力量護漁。
留言