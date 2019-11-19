台中3歲男童疑遭虐死 生父遭檢方聲押

2019-11-19 17:33 中央社 台中19日電



台中市3歲男童前天晚間送醫，但到院前已死亡，男童身上有多處傷痕疑遭施虐，台中市地檢署今天複訊後，依傷害致死罪嫌向法院聲請羈押男童生父，男童母親5萬元交保。

台中地檢署今天表示，男童的生父邱男，經檢察官複訊後認定涉嫌重大，已向法院聲請羈押，男童的王姓母親對案件不了解，檢方諭令新台幣5萬元交保，死者全身與頭部有多處傷痕，將在21日解剖以釐清死因。

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男童17日被母親送到衛生福利部台中醫院就醫，但到院前無生命跡象，急救後仍傷重不治，因男童全身有多道新舊傷痕，院方向警方通報疑似虐童案。

檢方昨天會同法醫相驗男童遺體，發現男童雙手有多處擦挫傷、疑似遭綑綁，背部有多處結痂傷痕，頭部有凹陷，有外傷致死之虞。男童母親向檢警供稱，男童因吃水果噎到窒息，發現不對勁送醫，對於男童身上的傷痕不了解。

檢警調查，邱男與王女結婚後育有3名子女，死者是最小的孩子，父母離婚後子女從母姓，目前邱男與王女及3名子女同居中。