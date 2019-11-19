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天黑不該硬救！空勤吊掛救援失敗兩死 運安會報告出爐

2019-11-19 15:06聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

去年12月5日蒙古籍「W-STAR」貨輪船長身體不適、失去生命跡象，空勤總隊派NA-106直升機到彭佳嶼西方海域吊掛救援時，海巡署救援人員一等士官長卻在吊掛時，疑因吊籠搖晃厲害落海，因猛烈撞擊海面當場昏迷，最後長、士官長雙雙罹難。

運安會調查報告今天下午出爐，直指空勤總隊並未明確訂定AS365N型直升機夜間海上救援吊掛任務限制規定，也沒有明文要求飛航組員在太陽下山後應停止海上吊掛作業。在缺乏具體規範下，天黑仍持續嘗試吊掛作業，增加任務風險，在無光源之下兩度觸海致死。

事發當時編號NA-106的空中巴士直升機AS-365N3型機，在彭佳嶼西方約11浬處執行緊急醫療海上吊掛後送任務，當士官長勾接且直升機爬升加速時，鋼繩在回收過程中擺盪，並卡到右起落架導致無法繼續回收，機組人員為讓鋼繩脫離起落架，減速並下降高度。

不過，當時已是太陽下山後20分鐘，機外沒有環境光源，無法目視海面景物及下方吊掛，加上直升機兩度下降、爬升時，直升機沒有明顯停滯。士官長回艙時已休克，體表瘀血、臟器損傷及骨折，研判是因在吊掛期間兩度入水過程中遭強烈外力撞擊，當時地速分別是每小時67至45浬、37至17浬。

運安會指出，空勤總隊並未明確訂定AS365N型直升機夜間海上救援吊掛任務之限制規定，也沒有明文要求飛航組員於「終昏」（太陽高度角在地平面下6度的時間）後，應停止海上吊掛作業。

由於缺乏具體規範，飛航組員實際作業時，可能因救難使命或突發狀況，太陽下山仍持續嘗試執行海上吊掛作業，增加任務風險。加上直升機抵達目標區時，待援貨輪也未做好準備、病患仍在船艙中，並未被一度倒適當吊掛位置，以致延誤救護吊掛作業時間。

運安會建議，內政部空勤總隊硬檢視航空器派遣相關規定，明確訂定AS365N型直升機夜間海上救援吊掛任務之限制規定，並考量針對不適合執行夜間海上吊掛之航空器，訂定太陽下山前之最少合理作業時間。並針對可能發生狀況、任務終止有效評估與溝通，同時強化機上人員與地勤人員通聯、勤務指揮中心與任務申請單位溝通。

空勤總隊派NA-106直昇機去年12月5日到彭佳嶼西方海域吊掛救援時，海巡署救援...
空勤總隊派NA-106直昇機去年12月5日到彭佳嶼西方海域吊掛救援時，海巡署救援人員一等士官長卻在吊掛時因猛烈撞擊海面當場昏迷罹難。圖／取自運安會報告
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空勤總隊派NA-106直昇機去年12月5日到彭佳嶼西方海域吊掛救援時，海巡署救援...
空勤總隊派NA-106直昇機去年12月5日到彭佳嶼西方海域吊掛救援時，海巡署救援人員一等士官長卻在吊掛時因猛烈撞擊海面當場昏迷罹難，圖為執行滯空吊掛作業及事故發生期間GPS軌跡。圖／取自運安會報告
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直升機士官長空勤總隊

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