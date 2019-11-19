天黑不該硬救！空勤吊掛救援失敗兩死 運安會報告出爐

2019-11-19 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



去年12月5日蒙古籍「W-STAR」貨輪船長身體不適、失去生命跡象，空勤總隊派NA-106直升機到彭佳嶼西方海域吊掛救援時，海巡署救援人員一等士官長卻在吊掛時，疑因吊籠搖晃厲害落海，因猛烈撞擊海面當場昏迷，最後長、士官長雙雙罹難。

運安會調查報告今天下午出爐，直指空勤總隊並未明確訂定AS365N型直升機夜間海上救援吊掛任務限制規定，也沒有明文要求飛航組員在太陽下山後應停止海上吊掛作業。在缺乏具體規範下，天黑仍持續嘗試吊掛作業，增加任務風險，在無光源之下兩度觸海致死。

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事發當時編號NA-106的空中巴士直升機AS-365N3型機，在彭佳嶼西方約11浬處執行緊急醫療海上吊掛後送任務，當士官長勾接且直升機爬升加速時，鋼繩在回收過程中擺盪，並卡到右起落架導致無法繼續回收，機組人員為讓鋼繩脫離起落架，減速並下降高度。

不過，當時已是太陽下山後20分鐘，機外沒有環境光源，無法目視海面景物及下方吊掛，加上直升機兩度下降、爬升時，直升機沒有明顯停滯。士官長回艙時已休克，體表瘀血、臟器損傷及骨折，研判是因在吊掛期間兩度入水過程中遭強烈外力撞擊，當時地速分別是每小時67至45浬、37至17浬。

運安會指出，空勤總隊並未明確訂定AS365N型直升機夜間海上救援吊掛任務之限制規定，也沒有明文要求飛航組員於「終昏」（太陽高度角在地平面下6度的時間）後，應停止海上吊掛作業。

由於缺乏具體規範，飛航組員實際作業時，可能因救難使命或突發狀況，太陽下山仍持續嘗試執行海上吊掛作業，增加任務風險。加上直升機抵達目標區時，待援貨輪也未做好準備、病患仍在船艙中，並未被一度倒適當吊掛位置，以致延誤救護吊掛作業時間。