打赤膊通緝犯搶機車不依 但警察要借車，可以

2019-11-19 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



42歲彭姓男子日前在新北市拒絕警方盤查，掙脫扯破衣服，赤裸上身在街上跑給警察追，更企圖搶奪路人機車但沒成功，員警見狀依樣也攔路人機車，民眾毫不猶豫讓出坐騎，隨即追到彭嫌壓制逮捕，原來是1名拒絕入監服刑的竊盜通緝犯。

警員楊慕德是在16日下午巡邏經三重區三張街口，攔查神情緊張違規穿越馬路的彭嫌，結果他卻多次謊報身分，更金蟬脫殼扯破衣服掙脫逃跑，一溜煙鑽進狹窄防火巷，機車進不去，員警只好跑步追去。

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當時許多路人都看見穿制服的警察，在大街上追逐赤裸上身的刺青男子，後來彭嫌衝到大馬路上，動手想搶停等紅燈車陣中的機車逃逸，但對方立刻掙脫騎走，由於後有追兵，他只好轉身繼續逃跑。

警員楊慕德隨後追上來，也跟著向民眾借用機車，騎向前沒多久便在重陽路3段追到彭嫌，由多名路人協助壓制逮捕，再把機車交還給見義勇為的沈姓車主。