竹縣新豐鄉掩埋場昨又起火悶燒 清潔隊員待命守夜

2019-11-19 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



昨天下午2點左右，新竹縣新豐區域性掩埋場悶燒起火復燃，火勢範圍主要為掩埋場（三期）圍籬內側區塊，經通報119後，3部消防車於下午2點5分抵達，消防隊配合現場調入2部怪手，沿著圍籬往西南方向逐步翻動並射水滅火，囿於悶燒範圍較大，後續竹縣環保局增派一部怪手抵達現場支援，火勢於晚間7點撲滅。為防止場內再度復燃，環保局即派清潔隊員於火場內怪手駕駛座上待命守夜，夜晚場內約有10次悶燒冒煙，皆迅速以怪手將其攪動覆土撲滅。今天場內已無悶燒冒煙情事。

竹縣環保局表示，因應掩埋場連日悶燒起火，除立即請現場值班人員定期進行場區巡檢，倘發現零星悶燒冒煙區塊，適時用怪手覆蓋土方防止其起火復燃，如有大範圍悶燒起火，立即通報消防隊至現場撲滅火勢。

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該局後續將針對場區管理，短期內，將加裝排放沼氣管路，並架設監視器以隨時掌控場區情形；中長期，將規劃執行掩埋場場區改善工程，做好場區整體性規劃、分區管理，並採取相關妥處措施，例如:以大型帆布或綠網覆蓋暫置垃圾、強化更新滲出水收集設施及掩埋場消防設備等，以減少垃圾飛揚逸散、悶燒起火及滲出水溢流至場區外等情事，並向行政院環境保護署申請相關經費補助辦理。