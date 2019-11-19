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台中市三歲男童疑遭家長家暴致死？ 檢警介入調查

2019-11-19 13:43聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市傳出3歲男童前天晚間被母親帶到台中醫院就診，當時男童渾身是傷，已無呼吸心跳，經院方急救後宣告不治，院方認為男童身上傷勢並非母親所描述吃了水果後嘔吐，男童身上有新舊傷痕，因此通報警方介入調查。台中市警局婦幼隊今證實確有此案，因該案採地區責任制，由轄區第一警分局報請檢察官指揮偵辦，男童家長是否涉嫌家暴致死，有待後續調查。

台中市第一警分局表示，該案屬於婦幼案件，當天台中地檢署檢察官直接介入偵辦，分局並未接手偵詢、移送。

台中市一名3歲男童在前天晚間被家長帶到台中醫院，經急救無效不治，檢警介入調查。圖...
台中市一名3歲男童在前天晚間被家長帶到台中醫院，經急救無效不治，檢警介入調查。圖／本報資料照
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台中市檢察官

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