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小錢更好騙！千元點數入會投資是騙局 警攔阻籲小心

2019-11-19 12:40聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市永康區屢有民眾報案，被騙到超商買1000元遊戲點數，日前又有人被騙，超商店員因記得警方曾去宣導相關假投資真詐騙案例，立即報警，成功攔阻下來。「時機歹歹，即使是1000元，也要幫忙守下辛苦錢」，永康分局為感謝超商店員的協助，今天前往超商頒發感謝狀，感謝他們熱心機警。

永康分局表示，鹽行派出所12日晚間接獲統一超商店員來電，稱疑有民眾遭詐騙，購買遊戲點數的楊姓男子看到巡邏員警到場，十分緊張，稱有急事要離開，員警趕緊攔下了解。

原來楊姓男子是在網路看見「博奕遊戲投資資訊」，加line後，對方利用各種話術，聲稱「超低資金入會」，就可穩定投資獲利，但需先至超商購買遊戲點數1000元取得會員資格，熱心店員與員警勸說後，楊姓男子越聽越驚覺受騙，放棄購買離去。

員警指出，當天深夜，鹽行派出所又接獲另一間統一超商店員來電，表示有民眾操作ATM欲匯款做為投資用，所幸因操作過程不順請店員協助，店員看到手機LINE對話內容疑為假投資真詐財，驚險攔阻成功。高姓男子一樣是在網路上看到類似投資訊息，遭詐騙集團指示到超商操作ATM，匯款金額僅1000元，但警方仍全力勸說，讓高民相信是詐騙。

警方表示，詐騙集團利用線上博奕網站詐財，佯稱投入資金可穩定獲利，誘騙民眾下注投資，一開始可能先給點甜頭，讓帳面顯示獲利，直到民眾投入更多資金並想領回時，發現無法提領，且被對方封鎖時才驚覺受騙，要提醒民眾注意。

永康分局呼籲，遇有高報酬、低風險的投資機會先別急著匯款或交付投資錢財，應該冷靜詳細評估多聽專家、朋友建議或向警察機關、政府機關查證，切勿有投機心態，以防遭詐騙。

警方今到超商感謝店員機警助阻詐。圖/警方提供
警方今到超商感謝店員機警助阻詐。圖/警方提供
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警方到超商協助店員阻攔詐騙。圖/警方提供
警方到超商協助店員阻攔詐騙。圖/警方提供
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超商詐騙集團警察

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