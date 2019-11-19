ATM異常他取走卡在吐鈔口44000元 一個月後警方找上門

2019-11-19 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



基隆市陳姓男子今年6月16日21時30分許，將44000元存銀行帳戶，ATM 異常把他的錢卡在吐鈔口，無法取出，李姓男子竟將吐鈔口的錢強行取出，侵為己有，陳男報警，一個月後警方查出是李男侵占送法辦，基隆地方法院簡易法庭判罰8000元，如易服勞役，以新台幣一千元折算一日。

陳男錢被卡住，連繫銀行客服人員，客服人員表示隔日再協助處理，陳男未能取回44000元而離開現場。

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法官指出，陳男錢被卡住時拍下ATM螢幕顯示藍色畫面及「偵測鈔券放入異常請取回後再放入一次」等白色文字，與李男拿取本自動櫃員機出鈔口鈔票時之螢幕畫面吻合。

再調出該銀行星期例假日值班操作日誌，顯示6 月16日晚間10時14分許出現障礙、隔日凌晨3 時17分許障礙排除，也和陳男存款失敗及李男拿走錢的時間相符，認定李男取走的錢是陳男存款失敗卡在出鈔口錢無誤。

李男拿走陳男的44000元後，一直到7 月28日為警方通知前往派出所製作筆錄，期間長達一個多月，李都未把錢拿給銀行或報案，顯然無意歸還鈔票，主觀上為自己不法所有意圖甚明。

李男辯稱，他將錢放入繳扣帳單信封袋內，再放入機車車廂內，因為上班太忙忘記拿到銀行歸還，直到警察通知才想起來云云，顯與事實不符。