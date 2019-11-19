「媽媽救救我」詐騙百萬 婦人及時找警躲過被騙
2019-11-19 12:30
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
「我被綁架了，媽媽救救我」!桃園市徐姓婦人日前接一通疑似「兒子聲音的求救電話」慌張快跑進入八德派出所救助，徐婦驚嚇哭說，她接到兒子求救電話，她兒子欠錢被人綁架、毆打，對方要求匯款100萬元才願意放人，她趕緊打兒子手機卻無人接聽，非常著急不知如何處理，警方協助聯絡徐婦兒子，徐婦才知差一點被騙錢。
八德派出所警員邱文瑄、鍾明鈞一聽徐婦訴說知道「又是一起詐騙電話」，會同志工安撫婦人情緒，八德所長劉韋杉今天上午表示，警員聽到徐婦報案知道是詐騙集團詐騙「老梗」，警員告訴徐婦是詐騙手法，徐婦緊張不信，警員立即打電話到徐婦兒子工作的觀音區電子公司詢問，該公司員工說徐婦兒子在公司上班中，經母子2人通話後，徐婦才放心。
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八德分局表示，詐騙集團一再利用「你孩子欠錢被綁架要求匯款多少錢」電話詐騙伎倆，明明 是詐騙老梗，仍不時造成民眾恐慌、甚至被詐騙金錢，就是利用為人父母突然接到「疑似孩子聲音」瞬間心理慌張被騙，警方也查獲利用LINE、FB通訊軟體、假網拍詐騙手法，民眾慎防詐騙集團話術陷阱，遇上家人「出狀況」，趕緊打110或165查證求助，避免被騙金錢。
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