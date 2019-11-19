游泳教練遭撞命危截肢 計程車女司機大哭：對不起

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



北市一名69歲曾姓女計程車司機昨晚行經長春路東往西方向，突然失控衝碰撞中山區吉林國小前家長接送區14輛機車，並撞上50歲林姓游泳社團教練。警方今上午依過失傷害罪嫌移送複訊，她聽聞林男截肢，當場爆哭低聲道歉，台北地檢署內勤檢察官訊後，命以10萬元交保。

檢警調查，曾婦為了討生活以開計程車為生，昨天下午5點30分，行駛在長春路東往西方向，經過吉林路口時，車輛突然失控，爆衝撞倒停放在家長接送區的14輛機車；此時吉林國小的林姓教練準備騎車回家，遭機車夾住無法動彈，附近民眾嚇得趕緊報案。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

警消迅速將林男救出，經檢傷後發現他雙腿骨折，全身多處擦挫傷，身體遭受劇烈撞擊，當場失去生命跡象，救護人員立刻進行CPR，林男經搶救後恢復心跳，隨即將他送醫救治，但右腿受創嚴重，醫師緊急進行手術截肢，他才得以保住一命，昏迷指數僅有3，目前仍未脫離險境。

曾婦在肇事第一時間，立即下車，並無受傷，酒測值為0。她供稱，「過了路口後，煞車失靈爆衝！」原本時速40、50公里，瞬間暴增到近百公里，擔心撞上其他車輛，造成更嚴重傷亡，只好將方向盤往左打，打算藉著路旁機車減速，沒想到撞上路人。