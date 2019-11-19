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計程車撞國小游泳教練 女運將痛哭道歉

2019-11-19 11:18中央社 台北19日電

69歲曾姓女運將昨天駕駛計程車行經北市吉林國小時，疑因煞車失靈衝往家長接送區林姓男游泳教練被撞重傷。曾女今被依過失傷害罪嫌送辦，她到地檢署時痛哭失聲，一直說對不起。

警方調查，曾女昨天下午5時30分許駕駛計程車行經吉林國小時，衝往對向的人行道家長接送區，將學校游泳社團的林姓男教練撞成重傷，現場無呼吸心跳，警消獲報立即將林男送往馬偕醫院搶救，目前昏迷指數3。

事故造成現場人行道上停放的14輛機車損壞，肇事計程車車頭也撞爛。

警方進行酒測，曾姓女駕駛酒測值為0，她辯稱因煞車失靈肇事。警方上午10時依過失傷害罪嫌移送台北地檢署。

人行道計程車傷害罪

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