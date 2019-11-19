計程車撞國小游泳教練 女運將痛哭道歉

相關新聞
外文叢書出版王賴阿勝驟逝 文化及地方人萬般不捨2019-11-19 09:48
影／宜蘭凌晨火警 家中警報器響救一命2019-11-19 09:43
計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫2019-11-18 18:47
彰化五信行員真機警 兩度成功攔阻詐騙被害人匯款2019-11-19 10:58
無論中年大叔或是宅男想嘿咻 都得先買遊戲點數險被騙2019-11-19 10:15
老翁病逝家人無力安葬撫屍悲痛 唯石軒慈善會助後事2019-11-19 10:10
懷疑鄰居檢舉違停 男子持槌傷人2019-11-19 08:52
影／移工今年上千件車禍 警深入宿舍宣導致命內輪差2019-11-19 08:44
人呢？轎車高速自撞人行道 駕駛竟肇逃「酸了」2019-11-18 23:21
點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃2019-11-18 22:36
影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危2019-11-18 19:53
台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人2019-11-18 19:46
台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架2019-11-18 18:17
草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危2019-11-18 17:37
影／2樓失火濃煙衝天 婦人在1樓見消防隊到才知2019-11-18 17:11
北市萬華三樓建築 傍晚起火搶救中2019-11-18 16:44
警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄2019-11-18 16:00
逢大生注意！中打周邊人行道停車格塗銷 違停將拖吊2019-11-18 15:36
燒掉中山地下街陽傘桌椅 男辯：酒醉玩打火機非故意2019-11-18 14:28
少年騎他人機車交代不清 車主哥哥1刀刺死他2019-11-18 14:20
新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫2019-11-18 14:09
少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案2019-11-18 13:58
搬家與兒子同住卻迷路 老婦徬徨站立遇暖警2019-11-18 13:49
影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑2019-11-18 13:37
女子網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空2019-11-18 12:45
遭打瞌睡小黃司機撞飛 機車騎士：說要去醫院看我就消失了2019-11-18 12:43
高市一輛公車深夜「騎」上安全島 撞斷兩根燈桿2019-11-18 11:28
有家歸不得 小男童、失智老婦反鎖家門幸都無恙2019-11-18 10:18
台中男酒駕撞飛人拖行機車300米 疑丟不明包裹2019-11-18 08:59
六輕煉油廠傳火警 雲林縣消防局封鎖現場調查2019-11-12 15:54
台鐵自強號鳳山站出包！停車後再開致5旅客跌傷2019-11-08 13:51
一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保2019-11-04 22:58
熱門文章
她要對號座乘客讓座給孕婦 網一面倒：不要道德綁架2019-11-18 15:36
他外派日本定居1個月幻想破滅 生活壓抑到想回台2019-11-18 20:14
計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫2019-11-18 18:47
影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危2019-11-18 19:53
影／見車位180度大迴轉 駕駛技術不好撞人車尷尬落跑2019-11-18 13:37
「台版寄生上流」真實上演 她驚見清掃阿姨帶一家4口入住2019-11-18 21:56
國軍車隊險擋總統車隊去路 警急喊無線電引誤會2019-11-18 20:48
警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄2019-11-18 16:00
草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危2019-11-18 17:37
騎機車右轉違規、後座18歲女乘客死亡 男子判賠1205萬2019-11-18 16:34
台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架2019-11-18 18:17
轉貼文章指陳菊貪汙挨告 女韓粉道歉求饒沒用被判拘役2019-11-18 12:46
少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案2019-11-18 13:58
點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃2019-11-18 22:36
影／媒介越南女子來台賣淫 這一家五口全收押2019-11-18 15:15
台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人2019-11-18 19:46
開車找失車？1刀殺死騎車少年2019-11-19 00:33
超商貼心「丟垃圾指南」 簡單3步完美體現說話藝術2019-11-18 20:25
遭打瞌睡小黃司機撞飛 機車騎士：說要去醫院看我就消失了2019-11-18 12:43
大學生代領毒包裹重判15年2月 毒梟判16年6月2019-11-18 14:19
斷橋懲處新名單昨出爐 內部說恐含歷任董事長、總經理2019-11-19 08:57
性侵案爆發婚事告吹 SBL球星遭控「家暴」未婚妻2019-11-18 15:57
逼長榮空姐擦屁股還露鳥 百斤男死亡性騷獲不起訴2019-11-19 10:09
新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫2019-11-18 14:09
逢大生注意！中打周邊人行道停車格塗銷 違停將拖吊2019-11-18 15:36
外文叢書出版王賴阿勝驟逝 文化及地方人萬般不捨2019-11-19 09:48
14年前玷辱夜歸女 這次賠50萬求交保遭駁延長羈押2019-11-19 07:35
女子離家、婆婆死亡仍不返家奔喪 丈夫訴請離婚法院判准2019-11-18 17:45
清秀佳人私密手術住院 男友找護理師探密被告2019-11-19 09:40
調查局線民淪運毒專家 女友幫翻譯也入獄返台獲判無罪2019-11-19 08:24
影／移工今年上千件車禍 警深入宿舍宣導致命內輪差2019-11-19 08:44
泰籍辣女愈按愈下面 曖昧問男警要不要「抓龍筋」2019-11-19 10:38
少年涉及打架擄人 逃過警察逮捕卻被殺死2019-11-18 17:43
按摩小姐為男客做半套 SPA會館老板被判3月2019-11-19 09:46
女子網約宅男旅館共度春宵 哄洗澡趁機洗劫一空2019-11-18 12:45
強鹼潑瞎主管 判8年賠上千萬元2019-11-19 00:46
離職繳回筆電 公司告他擅開信箱找證據2019-11-19 00:41
陳慶男坐輪椅求情都無用 海科館詐貸案延押2月2019-11-18 15:18
宅男想和女網友嘿咻 得先買3千遊戲點數險被騙2019-11-18 16:44
計程車撞國小游泳教練 女運將痛哭道歉2019-11-19 11:18
留言