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彰化五信行員真機警 兩度成功攔阻詐騙被害人匯款

2019-11-19 10:58聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化第五信用合作彰南分社行員機警，最近兩度成功從詐騙集團手中，分別保住兩名被害人53萬元及60萬元，彰化警察分局長林崇志特別頒與感謝狀給相關行員。

警方說，有一吳姓婦人日前接獲詐騙集團成員來電，冒稱她的姪子自稱因競標法拍屋急需大量金錢，向她商借38萬元，她信以為真，匯款到詐騙集團開設的人頭帳戶，同日下午，歹徒謊稱錢不夠花，要求她再匯15萬元。

吳女匯款時，彰化五信彰南分社行員楊佩恩、劉双卿，發現她對於匯款用途交代不清楚，並反向查證受款帳戶並非吳女姪子所有，分行經理林麗玲立即通報彰化分局大竹派出所員警前往處理，經警員賴建維說明詐騙手法並即時通報銀行，成功攔阻且凍結所匯的53萬元。

此外，另有一名男子在社群軟體上認識自稱投資代購服務經理，該詐騙集團成員詳稱要驗證他的帳戶真實性，要求他須先匯款60萬元到公司帳戶，他到彰化五信彰南分社匯款時，熱心行員劉淑君仔細詢問後，認為是詐騙集團詐騙手法，立即通報警方到場關切，進而成功攔阻詐騙。

彰化警察分局長林崇志為感謝彰化五信連續2次通報攔阻詐騙有功，帶著偵查隊副隊長蔡志昌及大竹派出所所長游順閔前往彰化五信頒發感謝狀，表揚該行經理與行員。

彰化警察分局表示，近年詐騙集團又再蠢蠢欲動，警方除平時會與金融機構加強聯繫外，也請民眾提高警覺心，接獲相關詐騙電話或訊息，要牢記「一聽、二掛、三查證」反詐騙三步驟，並務必在第一時間通知警方，才能避免損失。

彰化第五信用合作彰南分社行員機警，最近兩度成功從詐騙集團手中，分別成功保住兩被害...
彰化第五信用合作彰南分社行員機警，最近兩度成功從詐騙集團手中，分別成功保住兩被害人53萬元及60萬元，彰化警察分局長林崇志（左3）特別頒與感謝狀給相關行員。照片／彰化警方提供
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詐騙集團警察法拍

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