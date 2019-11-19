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舊金山房價被玩壞！雙薪家庭憂成遊民 「谷歌蘋果害的」

無論中年大叔或是宅男想嘿咻 都得先買遊戲點數險被騙

2019-11-19 10:15聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

「哥哥，要見面得先到超商買遊戲點數哦！」台南市北區開元路一家超商，3天來先後接獲3名男子到店內要購遊戲點數，店員警覺他們無論是中年大叔，或是20多歲年輕宅男，都遭到網路交友詐騙，通報員警前來超商處理，成功勸阻避免3人遭到詐騙。

第一件是前天下午5點多，22歲王姓男子透過line，在網路上認識不明女子遭假交友詐騙，王到開元路超商欲購買遊戲點數3千元，因行員察覺有異，通報開元所巡佐林偉澤、警員嚴梓文、警員鄒智昀前往了解，成功攔阻。

昨天中午12點，44歲的張姓男子到開元路同一家超商欲購買遊戲點數3千元，店員通報開元派出所員警前往了解協助，員警告知張這是網路交友常見的詐騙手法，張恍然大悟，才未購買遊戲點數。

第三件發生於昨晚11點多，51歲的張姓男子透過網路交友，認識自稱小花女子，小花跟張表示，要見面嘿咻得先購買3千元遊戲數，證明他不是警察，店員警覺有異，通報開元派出所前往了解，攔阻張險遭詐騙。

台南市警方說，電信詐騙手法層出不窮，千奇百怪，手法包括向民眾謊稱兒子欠債遭綁架、網購分期錯誤、包裹運輸詐騙、LINE直播詐騙點數等等，警方呼籲民眾，千萬不可相信陌生人的指示操作自動櫃員機，或是到超商購買大量遊戲點數，如發現可疑，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案。

51歲的張姓男子透過網路交友，對方要求得先購買3千元遊戲數，經台南市警五分局開元...
51歲的張姓男子透過網路交友，對方要求得先購買3千元遊戲數，經台南市警五分局開元派出所員警勸阻避免遭詐騙。記者黃宣翰／翻攝
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