無論中年大叔或是宅男想嘿咻 都得先買遊戲點數險被騙

2019-11-19 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



「哥哥，要見面得先到超商買遊戲點數哦！」台南市北區開元路一家超商，3天來先後接獲3名男子到店內要購遊戲點數，店員警覺他們無論是中年大叔，或是20多歲年輕宅男，都遭到網路交友詐騙，通報員警前來超商處理，成功勸阻避免3人遭到詐騙。

第一件是前天下午5點多，22歲王姓男子透過line，在網路上認識不明女子遭假交友詐騙，王到開元路超商欲購買遊戲點數3千元，因行員察覺有異，通報開元所巡佐林偉澤、警員嚴梓文、警員鄒智昀前往了解，成功攔阻。

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昨天中午12點，44歲的張姓男子到開元路同一家超商欲購買遊戲點數3千元，店員通報開元派出所員警前往了解協助，員警告知張這是網路交友常見的詐騙手法，張恍然大悟，才未購買遊戲點數。

第三件發生於昨晚11點多，51歲的張姓男子透過網路交友，認識自稱小花女子，小花跟張表示，要見面嘿咻得先購買3千元遊戲數，證明他不是警察，店員警覺有異，通報開元派出所前往了解，攔阻張險遭詐騙。