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老翁病逝家人無力安葬撫屍悲痛 唯石軒慈善會助後事

2019-11-19 10:10聯合報 記者游振昇／台中即時報導

75歲陳姓老翁病逝，唯一哥哥年邁且無力安葬弟弟，台中市唯石軒行善功德會接到通報，安慰亡者之兄，並協助他處理弟弟後事，他望著弟遺體，輕撫弟的臉和手腳，常凝望許久，日前弟弟入塔圓滿，當天他老淚縱橫向行善功德會志工道謝，讓他弟弟可以安心離世，在世的他也能放下心。

台中市唯石軒行善功德會理事長賴秀樺說，住台中的75歲陳姓老翁，因肺炎敗血症，末期腎臟病日前病逝，他未婚、一個人獨居租屋在外，因年紀大身體不好，無法工作，皆靠政府補助及鄰居救濟過活，當地里長通報需慈善單位協助處理後事，唯石軒行善功德會捐出捐棺專用善款7萬元，包括棺木、殯儀館冰櫃和喪葬禮儀費用。

老翁病逝時，警察協尋找到亡者唯一家屬家住彰化的77歲哥哥，他與妻租屋，妻患有重度殘障及智能障礙，都由他全職照顧，夫妻只靠修補鞋子來貼補家用。

賴秀樺表示，當他們說明來意後，亡者之兄很傷心，原本要騎車到醫院辦理後事，但被勸住，因彰化到台中路途遙遠，他年紀大，眾人建議他搭計程車到醫院，車資由志工出，他婉拒說：「怎麼可以再勞煩大家幫忙」，堅持自己付車資。

他多次到殯儀館看弟弟，在弟入冰櫃前，還撫摸弟弟的臉及手腳，神情哀傷不捨，每次志工到彰化接他到殯儀館看弟弟再返家，志工要離開時，他總是站在屋前對著志工們鞠躬致意；這對兄弟的人世情到此結束，但兄弟的感情一直都在，也因慈善單位和捐款者的善心，讓弟弟的後事能因此圓滿。

陳姓老翁病逝，唯一親人是哥哥，在台中市唯石軒行善功德會幫助下處理後事，哥哥到殯儀...
陳姓老翁病逝，唯一親人是哥哥，在台中市唯石軒行善功德會幫助下處理後事，哥哥到殯儀館送哥哥最後一程。圖／台中市唯石軒行善功德會提供
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陳姓老翁病逝，唯一親人是哥哥，在台中市唯石軒行善功德會幫助下處理後事，哥哥到殯儀...
陳姓老翁病逝，唯一親人是哥哥，在台中市唯石軒行善功德會幫助下處理後事，哥哥到殯儀館送弟最後一程。圖／台中市唯石軒行善功德會提供
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老翁台中市警察

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