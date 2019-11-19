外文叢書出版王賴阿勝驟逝 文化及地方人萬般不捨

2019-11-19 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



台灣知名的桂冠出版社負責人賴阿勝昨天在苗栗縣三灣鄉出版社附近龍崀頂步道被發現意外亡，他一生致力文化事業，出版2000多本，引進國外哲學、心理、社會、教育及親子教育等書籍，許多還是大專院校指定教科書，2007年將出版社遷回苗栗縣客家庄，出版多本客家書，驟逝享壽69歲。

賴阿勝生前喜歡爬山，11月15日上午7點獨自走三灣鄉龍崀頂步道，當天中午家人發現沒有回家向警方報案，警方及苗栗縣救難協會人員在附近搜尋，直到18日中午發現他在三灣彌陀寺周邊步道旁，中港溪畔懸崖上死亡，搜救人員將遺體吊掛下來，家人懷疑他有心臟病方面疾病，可能發作跌倒死亡。

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「父親幫我取的名字，就知道他立志文化出版！」賴阿勝大女兒賴立文說，父親是苗栗縣南庄鄉客家人，僅有高職學歷，他從小喜歡閱讀，且文筆很好，出社會一直在出版業工作，1975年創立桂冠圖書公司，2007年因出版業急遽萎縮，公司遷到三灣鄉，也與交通大學、聯合大學客家學院密切聯繫，並出版多本客家書，展現對客家文化及地方的愛，父親奠禮將於11月26日在苗栗縣頭份市立殯儀館舉行。

賴阿勝驟逝，出版界不捨，指出賴阿勝曾以「知識的燈塔」為口號，大量出版文史哲類書籍，包含西方哲學思想史、當代思潮、史地藝術等，1980年還在國立台灣大學對面開設直營門市桂冠書局，不少人當年也從中買齊教授指定的參考書，更有不少人因此開始認識羅蘭．巴特、傅柯等海外哲學、社會學家。

出版界人士指出，賴阿勝成立桂冠後，也以文化啟蒙、提供青年朋友更多知識為己任，早期曾與台灣大學心理學系、中國心理學會，中國時報、聯合報、時報周刊等單位，在全台各地舉辦200餘場各式各樣的心理學演講活動，推廣心理學知識，再逐步擴展到社會科學的其他領域。